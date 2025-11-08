"No todos los adolescentes votan a Vox o invierten en criptomonedas": los usuarios de las Zonas Jóvenes reivindican con música y arte los espacios compartidos

"Qué rápido transformas la pasión en olvido", cantan las Macedonias. Un dúo de chicas que se formó en la casa de juventud de parque Goya. Han prestado su voz a múltiples actos de reivindicación en Zaragoza y este sábado forman parte del festival reivindicativo por el desmantelamiento de las Zonas Jóvenes en la ciudad y los recortes en los antiguos PIEES. "Buscamos dejar un cierre feliz para no acabar llorando", señala Jana Mur, estudiante del barrio de La Almozara y coordinadora de toda una jornada de actuaciones.

La plaza de La Albada en el bario de la Jota se ha convertido en el escenario para agrupaciones incipientes, ilustradores y diseñadores. "Queremos demostrar que existen muchos jóvenes que tienen necesidades de expresarse, pero a los que les cuesta encontrar un lugar donde hacerlo con libertad", explica Mur en el momento de lamentar que desde el Ayuntamiento de Zaragoza hayan dejado de apostar por las casas de juventud de Parque Goya, La Jota, Santa Isabel, Arrabal, Casablanca y Miralbueno, que se han sumado a las de Valdefierro y el Oliver, ya cerradas el pasado año. "Tenemos claro que no todos los jóvenes votan a Vox e invierten en criptomonedas, algunos sudan de eso y quieren reivindicar y colaborar", expresa.

Ropa vintage, pegatinas. Ilustradores y actuaciones que van del rap a los sonidos más vanguardistas. "Vemos a gente joven con muchas ganas de reivindicar", incide Mur ante una jornada que se alargará hasta las ocho de la tarde. "Como joven era usuaria del Túnel, desde que era muy pequeña me da mucha, mucha rabia lo que ha pasado", asegura la dibujante Ada Domeque. En su puesto ofrece láminas de arte digital, marcapáginas y fancines. "Es una cultura de barrio que se pierde. Los jóvenes pierden opciones y tendrán que desplazarse a otros lugares. Yo como ilustradora empecé en un festival organizado en las zonas jóvenes. Pero ahora vemos como el Ayuntamiento de Zaragoza no pone de su parte para ofrecernos un espacio donde compartir nuestro arte y nuestra forma de ver el mundo", explica.

Una situación parecida a la que se ha encontrado otro de los artistas congregados en la plaza de La Albada. "Aquí he encontrado compañerismo de verdad con gente que entiendo y que me entiende", expresa tras su puesto de fancines. Además asegura que los educadores le han ofrecido "total comprensión con sus problemas", sintiéndose arropado “mucho más que en otros lugares” donde la socialización es más compleja por las dinámicas sociales. En su caso, la Zona Joven de San Gregorio ha sido su refugio y lamenta que otras personas pierdan la oportunidad de tener espacios así.

En el barrio de La Jota también se han reunido los educadores de las Zonas Jóvenes Escolares, los antiguos PIEES, en todas las áreas de la ciudad. Amenazados por recortes alertan de que al menos una decena de empleados han sido despedidos, que otros quince han visto reducido su horario y salario y que otros 20 van a ser reubicados.

El Ayuntamiento de Zaragoza defiende que la reorganización iniciada en los centros se basa en la Estrategia Joven 2030 aprobada en el anterior mandato. Y explican que el cierre programado de siete de las Zonas Jóvenes se debe a que la apertura de los dos grandes equipamientos ha llevado a reorganizar todos los programas en las áreas más cercanas a estos dos centros.