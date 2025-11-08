Ainhoa Arteta ya tiene estrella en el paseo de Cariñena: "Es mejor y con más historia que el de Hollywood"

La soprano Ainhoa Arteta ha asegurado este sábado tras imponer las huellas de sus manos en el paseo de las Estrellas de Cariñena que sumarse a esta lista de famosos le hace “feliz y es mucho mejor que estar en el paseo de la Fama de Hollywood por la historia que tienen detrás sus viñedos, que crecen entre piedras de miles de años y le dan así ese sabor tan especial al vino de Cariñena”.

La reconocida artista ofrece este sábado por la tarde un recital, dentro de los actos de Cariñena Ciudad Europea del Vino 2025; y previamente ha cumplido la tradición de que los famosos que visitan Cariñena en actos de la Denominación de Origen dejen la huella de sus manos impresas en una gran hoja de vid de cemento. Previamente, ha firmado en el libro de oro de la denominación, con una dedicatoria en la que ha calificado de “maravilla de honor formar parte de este magnífico libro, donde se celebra un manjar que nos ha dado la vida, la Vid y el Vino, en este caso el Vino de la D.O. Cariñena”.

Ainhoa Arteta ha explicado que se introdujo en el mundo del vino ya con más de treinta años “porque era de las que pensaba que no se podía cantar y beber, que era perjudicial, menos mal que tuve una profesora que me quitó la tontería; dábamos clase, después nos tomábamos una copita, y al día siguiente cantaba igual de bien. Con lo cual, siempre agradezco a mi Ruth Falcón introducirme en el mundo del vino. Y qué mejor, cuando en España hay vinos buenísimos como este”.

La cantante ha reiterado su ilusión “por este reconocimiento y por todo el cariño de la gente; así que me voy con un doble regalo”. También ha señalado que actuar le supone “lo que más pido a la vida, porque salgo para mi disfrute y el de la gente que está ahí, que es lo más importante”.

La iniciativa de que los personajes que visitan la Denominación de Origen Cariñena, como Invitados de la Fiesta de la Vendimia o en otros actos, impongan las huellas de sus manos nació en 2014. Año tras año se ha creado un original atractivo turístico que suma ya 31 nombres. La anterior fue la cantante Rozalén.

Ainhoa Arteta Ibarrolaburu (Tolosa, Guipúzcoa, 1964) es una de las cantantes líricas más reconocidas internacionalmente. Tras formarse en el Conservatorio de San Sebastián y el Actors Studio de Nueva York, debutó en la ópera en 1990, iniciando una carrera en la que ha actuado en los más prestigiosos escenarios, como el Metropolitan de Nueva York, La Scala de Milán o la Ópera de París. Ha ofrecido conciertos por todo el mundo, como en la Casa Blanca, y ha grabado más de 15 discos. También es conocida por su paso por programas de televisión como MasterChef.

En Cariñena, la soprano ha ofrecido este sábado un recital de conocidas arias de ópera y piezas sacras, acompañada por el barítono Luis Santana y el maestro Víctor Carbajo al piano, como clausura del primer Festival Divino. Esta iniciativa en torno a la cultura y el vino organizada por el Ayuntamiento de Cariñena.

El presidente de la denominación, Antonio Serrano, ha considerado un orgullo la presencia de Ainhoa Arteta y ha resaltado que en 2025 “gracias a un trabajo de muchos años, ha coincidido todo para que se nos conozca y se nos sitúe en el mapa del enoturismo”. Además ha destacado que con las distintas actividades de este año “las bodegas y los restaurantes han notado más llegada de turistas” y ha resaltado también el incremento de visitantes extranjeros en el nuevo Cariñena Wine Museum.

El alcalde, Sergio Ortiz, ha destacado que Cariñena busca “reafirmarse como una ciudad y una comarca, con una tradición vitivinícola importantísima en nuestra economía, nuestra historia y nuestra cultura”.