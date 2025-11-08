El Gobierno de Aragón podría ahorrar 50 millones al año en Sanidad corrigiendo sus ineficiencias actuales

El Gobierno de Aragón se ha puesto a trabajar en cómo atajar todas aquellas ineficiencias que se están dando en la sanidad pública que contribuyen a que el gasto corriente sanitario con cargo al presupuesto autonómico no crezca al ritmo que lo hace. Son medidas correctoras que ha planteado la Consejería de Hacienda, que dirige Roberto Bermúdez de Castro, a través de un Plan Económico Financiero (PEF) remitido este mismo año al Ministerio de Hacienda y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en el que apunta a una racionalización del gasto que permita contener un incremento que en 2026 sería, de no hacer nada, de unos 100 millones de euros, un 10% más que ahora, y que si se aplican se quedaría en un 5%, la mitad, unos 50 millones. Unas cantidades en función del presupuesto de 2025, que es el prorrogado del 2024 al no haber conseguido sacar adelante unas nuevas cuentas autonómicas.

Hacienda no decide cuáles de estas medidas se aplican, eso quedará en manos de la Consejería de Sanidad, que dirige José Luis Bancalero, pero marca una hoja de ruta que garantiza un uso más eficiente del dinero público. Y sobre todo, pone el foco en algunas de las disfunciones en el funcionamiento ordinario de la sanidad pública que no solo derivan en el malestar de los ciudadanos, también repercute en cómo se utiliza el dinero de la caja única de los aragoneses.

La consejería de Bermúdez de Castro ha detectado "desviaciones" en el gasto de Sanidad fundamentadas en la actualización salarial del personal público (acuerdos estatales y autonómicos), por la inflación y el crecimiento de los costes operativos que ha elevado los gastos corrientes en bienes y servicios o el incremento del gasto farmacéutico, por "una mayor actividad asistencial prestada y la aplicación de medicamentos o tratamientos de elevado coste a un mayor número de pacientes". Otro de los gastos que ha crecido son las prestaciones a personas dependientes.

¿Cuáles son estas disfunciones? El Departamento de Hacienda opina que la gestión de las camas hospitalarias presenta ineficiencias a corregir no solo para ahorrar en el gasto sino también para mejorar la atención sanitaria. Por ejemplo, según han explicado desde Hacienda a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, actualmente las camas que se liberan por la mañana, al recibir el alta el paciente, no se están utilizando hasta la mañana del día siguiente. Una forma de actuar de forma sistemática que no es eficiente desde el punto de vista económico y que urge corregir. Además de que permitirá dar cama antes a los usuarios que las requieran e incluso optimizar los recursos en los picos de máxima demanda.

Otra ineficiencia que se ha detectado es el hecho de que se recurra a prótesis distintas, con distintos precios también, en función del hospital donde se acuda o del facultativo que las prescriba. Esta situación, que el paciente muchas veces desconoce, se traduce en una horquilla de precios que no es óptima. Por eso desde Hacienda se plantea como medida correctora ir a modelos unitarios para todos, que no necesariamente tienen que ser los más económicos. Aunque ya se ha advertido de que también contribuirá a contener un incremento global del gasto, además de dar un trato más justo al ciudadano, para que no dependa siempre del facultativo que les atienda o un centro hospitalario que, no hay que olvidar, se les asigna en función del lugar en el que residen. El objetivo es lograr negociaciones más eficientes y obtener los precios más ventajosos que se pueden encontrar en el mercado.

También propone Hacienda mejoras en el servicio que tienen que ver con la sustitución de usos de medios que están claramente anticuados y que, con modelos actuales, serían más ágiles, eficientes y baratos. Por ejemplo, aunque parezca extraño, hay servicios en la Sanidad aragonesa en los que se sigue utilizando el sistema operativo MS-DOS en los equipos informáticos. Invertir para funcionar mejor y acabar con el peaje económico que representa ese desfase.

Mejorar las compras con más medicamentos genéricos

Otro de los puntales de este plan de ahorro sanitario se centra en la compra de fármacos, una estrategia que, por ejemplo, apunta a la necesidad de incrementar la compra de medicamentos genéricos que desplacen a las primeras marcas, que las hay en el mercado, a cambio de otras que tienen la misma efectividad demostrada pero menos nombre.

En este sentido, ya el Gobierno de Javier Lambán impulsó en el pasado un ambicioso plan de ahorro en este sentido, que no se llegó a ejecutar en su totalidad y que planteaba un ahorro de 200 millones al año para la comunidad.

Pero este nuevo plan lo rescata el actual Ejecutivo aragonés para ahondar en él y mejorar el gasto corriente actual en este apartado. Incluso lo amplía a otras compras, ya que la idea de la compra centralizada y estandarizada de fármacos o prótesis implantables, "permitiendo negociaciones más eficientes y obteniendo precios considerablemente más ventajosos", pero también para la adquisición de materiales como jeringuillas, otro ejemplo constatado, en los que se puede mejorar la contratación acudiendo a un modelo más racional y barato. En el caso de los inyectables, por ejemplo, el propio departamento de Hacienda ha hecho un rastreo en el mercado y ha encontrado proveedores que ofrecen precios más competitivos o que si las compras se hicieran de mayor volumen se ahorraría dinero.

Otra de las cuestiones importantes en las que poder avanzar, sin coste añadido para el funcionamiento actual y sí un ahorro efectivo en la factura global, es la medida de atajar o reducir al máximo las citas médicas con el especialista en las que el paciente decide no acudir. Pocos usuarios desconocen que esa decisión, motivada o no por circunstancias ajenas a su voluntad, no solo no permite aligerar las listas de espera, también tiene un coste económico para las arcas públicas. Por eso plantea introducir mejoras que permitan rápidamente reasignar los huecos que se vayan liberando a pacientes que tengan cita más adelante.

Con todas estas mejoras, si se aplicaran, se podría acudir a un ahorro progresivo que sirva para contener un incremento del gasto que ronda esos 100 millones anuales y que en muchos casos están provocados por la inflación y el encarecimiento de materiales y servicios a los que se recurre. Una subida de precios que viene de lejos y que la DGA es consciente que es complicado de atajar. Sobre todo porque no se trata de recortar el gasto sino de frenar una subida en la que se puede actuar sin que el ciudadano vea empeorar la calidad del servicio que se le presta.

El plan que Hacienda ha presentado al ministerio se compromete, también, a agregar a los planes de inversión en los centros las adquisiciones de inmovilizado material, además de establecer precios máximos de referencia por categorías o servicios y vigilar aquellas licitaciones que tengan un coste mayor. Por último, la DGA desarrollará indicadores para detectar "variaciones anómalas" en los precios y efectuar mejores comparativas entre los centros.