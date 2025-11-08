Aragón se movilizará este domingo para "salvar" la sanidad pública

Con la finalidad de defender un sistema de salud que sea universal, accesible y con una financiación adecuada, la recién conformada plataforma SOS Sanidad Pública Aragón, integrada por alrededor de una veintena de colectivos, saldrá este domingo a las calles aragonesas. En concreto, a las 12.00 horas partirá desde el edificio Pignatelli hasta la plaza España de la capital aragonesa una manifestación bajo el lema ¡Aragón, despierta! ¡Salva tu sanidad pública! A esta misma hora y con este mismo motivo hay convocada una concentración en Fuenferrada (Teruel), a la que se sumará otra protesta a las 13.00 horas en la plaza Zaragoza de Huesca.

Las movilizaciones de la plataforma llegan para denunciar la que consideran una sanidad pública aragonesa "enferma" y con unos "síntomas alarmantes". Según sostuvieron los portavoces de la misma, Carmen Sánchez, Sonia García y José Antonio Domingo, entre sus principales reivindicaciones está contar con más profesionales sanitarios y, estos, con unas buenas condiciones laborales, ya que consideran que hay una "mala distribución" de los recursos que hace que Huesca y Teruel sean "las provincias (de España) que menos personal médico tienen en el activo por superifice".

Entre sus reclamos está también el adecuar los recursos tecnológicos y recuperar el transporte sanitario público. A ello suman otros aspectos otros como la necesidad de mejorar las infraestructuras del sistema santiario público de Aragón y su accesibilidad, aumentar las camas hospitalarias, implementar modelos de atención a la cronicidad extrahospitalarios y reducir las listas de espera.

La plataforma clama también por una mejora del servicio de urgencias hospitalarias, por impedir que se realicen nuevas privatizaciones y por que la atención continuada se ofrezca en los centros de salud. También solicitan que se promueva la salud comunitaria y la preventiva, mejorar el uso de medicamentos y prestar atención a la salud mental.

Según indican desde la plataforma, el sistema sanitario público de Aragón padece una "subfinanciación" y se sitúa "a la cola de las comunidades en gasto sanitario". Como denunciaron desde los sindicatos de Fasamet y CESMAragón esta misma semana, desde la plataforma critican que se destine a Atención Primaria un 13% del presupuesto cuando, dicen, se necesitaría "por lo menos un 25%".

Así, con el fin de "salvar" la sanidad pública y defender un sistema sanitario universal, accesible y con una financiación adecuada, la plataforma SOS Sanidad Pública Aragón saldrá este domingo a las calles aragonesas.