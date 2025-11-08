Denuncian un peligroso adelantamiento en una carretera de Zaragoza: niebla, línea continua y antes de una curva

A pesar de las continuas campañas de prevención de la Dirección General de Tráfico (DGT), hay muchos conductores que todavía siguen incumpliendo las normas poniendo en riesgo su vida y la de otros. Se trata de prácticas muy habituales en las carreteras de toda España como adelantar en línea continúa o justo antes de una curva donde hay una visibilidad muy reducida. Incluso hay prácticas muchísimo más peligrosas como los kamikazes que conducen durante varios kilómetros en dirección contraria obligando al resto de vehículos a apartarse de su camino para no colisionar frontalmente.

Muchos vehículos tienen instalados en el vidrio frontal una cámara que graba automáticamente la conducción del vehículo lo que permite después identificar si otro ha cometido alguna infracción. La cuenta 'Dashcam' publica a diario alguna de las peligrosas prácticas que muchos conductores realizan en las diferentes carreteras o calles de ciudades de España.

Hace aproximadamente una semana, la cuenta publicó un vídeo de un peligroso adelantamiento que se realizó en una carretera de Zaragoza. Los hechos tuvieron lugar durante un día con mucha niebla en los alrededores de Caspe. Un vehículo adelantó a otro en línea continúa a pocos metros de una curva con escasa visibilidad en la N-211. Justo después de que el vehículo infractor se incorporarse al carril correcto aparece a toda velocidad otro turismo por su carril que se libra de un choque frontal por muy poco.

El adelantamiento en línea continúa a pocos metros de una curva en un día de niebla ha generado una gran indignación entre los seguidores de la cuenta de Dashcam. "Poco aprecio por la vida propia y ajena", afirmaba un usuario mientras otro recordaba que "en la carretera no podemos hacer cada uno lo que queramos, hay vidas en juego".