Del juguete al arte: los paisajes de Lego se instalan en la Azucarera

Una gran exposición muestra maquetas y dioramas en Zaragoza realizadas con las piezas del popular juego de construcción

Zaragoza

Los Lego se montan con paciencia. Pero también se disfrutan como si fueran maquetas. Y así lo ha visto la numerosa concurrencia que está visitando este sábado el espacio para jóvenes de Zaragoza La Azucarera que acoge una gran exposición sobre el universo creativo y didáctico del popular juego de construcción.

En las salas aparecen coche coloridos, recreaciones de calles, trenes, superhéroes y piratas. Y referencias a películas en una cita casi interactiva en la que los asistentes pueden disfrutar de 53 expositores, dioramas de gran formato y zonas de juego libre, entre otras muchas posibilidades.

La actividad está amparada por la asociación sin ánimo de lucro Hispalug y mañana domingo seguirá abierta en horario de mañana (de 10.00 a 14.00 horas). Además de los dioramas de gran formato se pueden ver creaciones originales diseñadas por fans, mezclando piezas de diferentes procedencias para crear estructuras con gran nivel de detalle y sets emblemáticos sobre el cine y la literatura.

Uno de los dioramas de la exposición de Lego. / Jaime Galindo

De forma paralela se están desarrollando talleres, enfocados a jóvenes entre 14 y 30 años, centrados en la robótica y en las técnicas de montaje alternativo. Para participar en ambos talleres, es necesaria la inscripción a través de la web municipal. Independientemente de ellos, las mesas con centenares de piezas sueltas para dar rienda a la imaginación son otro de los lugares más demandados de la muestra.

También está en marcha un concurso en redes sociales, en colaboración con la cuenta de Hispalug, en el que los jóvenes entre 14 y 30 años pueden hacerse un selfi en el diorama o en la parte expositiva que más les guste y entre los participantes se sorteará un vale de 100 euros para canjear en la tienda de Lego de Zaragoza.

