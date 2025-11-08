Microsoft calienta motores en Aragón: estos son los perfiles que busca para sus centros de datos

Virginia (Estados Unidos) acoge hoy la mayor concentración de centros de datos del mundo. A sus afueras, en una sucesión de naves discretas y perímetros vallados, se almacena y procesa buena parte del tráfico digital global. Allí, en una visita institucional organizada esta semana, el Gobierno de Aragón y representantes empresariales han podido observar de primera mano cómo se construye y opera un campus hiperescala. Y en paralelo, conocer cuáles serán las necesidades de talento que se requerirán en la comunidad para el desarrollo de este sector.

Lo han hecho guiados por responsables de grandes tecnológicas como de Microsoft, que impulsa en Aragón uno de sus proyectos estratégicos en Europa, compuesto por tres campus de centros de datos que se instalará en Zaragoza, La Muela y Villanueva de Gállego.

“Lo que hemos visto aquí es prácticamente una fotografía adelantada de cómo será la construcción y el desarrollo de los centros de datos en Aragón en los próximos tres, cuatro, cinco y hasta diez años”, explicó Ana Aliesa, responsable de Relaciones Comunitarias de Microsoft España. La visita a Virginia ha permitido, destacó, “conocer el tipo de trabajo y el tipo de perfiles que vamos a necesitar tanto durante la construcción como en la fase de operación”.

Una demanda sostenida y diversa de profesionales

La escala del proyecto en Aragón no es menor. “Es uno de los más importantes que la compañía tiene actualmente en cartera en Europa”, subrayó Aliesa. Y, si algo quedó claro en la visita, es que uno de los mayores retos no será solo la tecnología, sino la disponibilidad de personal cualificado.

En Virginia, la presión sobre el mercado laboral es evidente en múltiples ramas profesionales y gremios que se requieren para la construcción y operación de este tipo de infraestructuras. Por ello, desde Microsoft señalaron que Aragón tendrá que prepararse para una situación muy similar.

Durante los periodos más intensos de obra y posterior operación pueden llegar a intervenir hasta 40 tipos diferentes de profesionales, desde oficios industriales hasta técnicos altamente especializados.

Los perfiles más demandados

Entre los perfiles que se necesitará la compañía para su despliegue en la comunidad destacan electricistas industriales, montadores de cableado de media y alta tensión, técnicos frigoristas para los sistemas de refrigeración avanzada, profesionales de mantenimiento electromecánico, técnicos de centro de datos (data center technician), especialistas en infraestructura crítica y continuidad operativa, ingenieros de redes, sistemas y ciberseguridad o personal de vigilancia, logística y gestión de obra en gran escala. “Lo que estamos viendo aquí es que se necesita mucha mano de obra, y esto va a pasar también en Aragón”, recalcó Aliesa.

Formar talento desde la escuela hasta la FP

Para responder a este desafío, Microsoft ha trazado una estrategia en colaboración con el Gobierno de Aragón y el ecosistema educativo y empresarial. “Somos conscientes de que el talento hay que crearlo desde edades muy tempranas”, señaló Aliesa.

Para ello, la compañía trabaja en tres líneas. Por un lado despertar vocaciones tecnológicas en etapas iniciales, incluso en Primaria. Ypor otro, capacitar a la población en inteligencia artificial, como base transversal para la futura economía digital. Un tercer eje que prioriza el gigante tecnológico es formación de técnicos de centro de datos y de infraestructura crítica, mediante programas específicos vinculados a la Formación Profesional.

Uno de los elementos clave será la creación en Aragón de laboratorios prácticos similares al que la delegación aragonesa ha podido conocer en la visita a Virginia, donde los estudiantes ensayan sobre equipos reales antes de acceder a un entorno productivo. La compañía prevé además impulsar certificaciones CompTIA, credenciales reconocidas a nivel mundial en tecnologías de la información y muy valoradas en el sector de los centros de datos.