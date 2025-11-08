Calatorao se vuelca con el 25 aniversario del colegio: "Un pueblo que cuida de su escuela está cuidando de su futuro"

Cerca de 300 personas se han sumado a la fiesta por el 25 aniversario del colegio público de Educación Infantil y Primaria Domingo Jiménez Beltrán de Calatorao, una celebración impulsada por el equipo directivo, la comunidad educativa, el ayuntamiento de la localidad y con la participación también de exprofesores y exalumnos que ha servido para celebrar el pujante presente de un colegio público que apuesta por la innovación desde el medio rural y que se ha convertido en el centro de las actividades del municipio.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha visitado este sábado el CEIP Domingo Jiménez Beltrán de Calatorao (Zaragoza) con motivo de su 25 aniversario, en una jornada que ha sido un acto de celebración, no sólo para el centro educativo, sino para toda la localidad. Junto a ella, la corporación municipal, el presidente de la comarca de Valdejalón, Jesús Bazán, o el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, han sido las autoridades presentes en la cita.

Un grupo de alumnos, de los 250 en total con los que cuenta el centro, han guiado a la ministra durante la visita por unas instalaciones que se inauguraron tal día como hoy hace un cuarto de siglo, después de una larga reivindicación de las familias y la comunidad educativa de Calatorao, que se alojaba hasta entonces en un edificio de casi un siglo de antigüedad que ya no reunía las condiciones adecuadas. El CEIP Domingo Jiménez Beltrán, donde se imparten enseñanzas de Infantil y Primaria, es uno de los pocos centros de Aragón con todas las aulas digitalizadas y cuenta con un 50% de alumnado de origen migrante.

En el recorrido, Alegría ha podido conocer de primera mano algunos de los proyectos que desarrolla este centro, como la radio escolar, el huerto y los proyectos de robótica, impresión 3D, ‘Reto Tech’ y el de patios activos. La ministra ha puesto en valor el apoyo y "la implicación constante" del Ayuntamiento de Calatorao y de su alcalde, David Felipe, a esta escuela.

"Para que nuestros pueblos sigan teniendo vida y sigan proyectando proyectos familiares, es importante que existan los colegios. Porque cuando un colegio se cierra, un pueblo se muere", ha expresado. Alegría también ha agradecido el respaldo de las familias a los estudiantes y su mano tendida al profesorado "para hacer más fácil el día a día de la escuela".

En este sentido, la ministra ha recordado que "una escuela no sólo es un lugar donde los niños aprenden y los profesores enseñan, sino que también es un espacio que hace comunidad". "Un pueblo que cuida a su escuela es un pueblo que cuida su presente y su futuro", ha remarcado.

La ministra también ha puesto de relieve el trabajo del profesorado y del equipo directivo de este centro educativo que, así como su "vocación de servicio público". "Cada día impulsáis y generáis esa inquietud en los estudiantes. Con vuestro trabajo, posibilitáis construir una sociedad mejor. Sin los maestros y maestras no tendríamos esta sociedad que disfrutamos", ha destacado.

En presencia de los hermanos de Domingo Jiménez Beltrán, ilustre calatorense que da nombre al centro, Alegría ha querido poner en valor la figura de "un hombre comprometido con trabajar por dejar un mundo mejor", recordando que fue el primer director de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Además, la ministra ha destacado la lucha de los vecinos de Calatorao por conseguir en el año 2000 que se levantase un nuevo centro educativo y ha asegurado que, 25 años después, "hay una cosa que ha permanecido imborrable: la creencia de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar el futuro".