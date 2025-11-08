Los pueblos de Aragón que optan a ser el más mágico de España: 15 afortunados

Aragón tiene la suerte de poder contar con un sinfín de municipios que destacan por su belleza y atractivo turístico. A lo largo del territorio aragonés, en cualquiera de las tres provincias, encontramos una serie de localidades que, durante todo el año, reciben a numerosos turistas que buscan disfrutar de la naturaleza, visitar monumentos históricos o darse un capricho al paladar.

Los Premios Regionales de Pueblos Mágicos de España 2026 se vuelven a celebrar este año. Estos galardones, impulsados por la Red de Pueblos Mágicos de España, buscan reconocer el esfuerzo y las estrategias de gestión que los municipios desarrollan para potenciar su atractivo turístico, cultura y patrimonio. Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo 10 de noviembre a las 23.59 horas y se puede realizar haciendo clic aquí.

Desde la organización se anima a los vecinos y simpatizantes a movilizar a sus comunidades para conseguir que su pueblo se alce con una de las condecoraciones de carácter anual que reconocen la labor de los municipios mágicos. La filosofía de estos premios es que los pueblos distinguidos sirvan de ejemplo al resto de la Red, destacando por su buena gestión, sus estrategias innovadoras y los logros alcanzados en materia de desarrollo local y promoción turística.

Además, entre todos los votantes se sortearán 10 ejemplares del libro “18 Rutas Mágicas de España”, una obra que recorre algunos de los destinos más singulares del país. Los resultados se conocerán el próximo 17 de noviembre, cuando se anunciarán los pueblos premiados junto con los ganadores del sorteo.

La asociación Pueblos Mágicos ha incluido en la lista a los siguientes pueblos de Aragón: Alcalá de la Selva (Teruel), Ariza (Zaragoza), Ayerbe (Huesca), Belchite (Zaragoza), Borja (Zaragoza), Broto (Huesca), Fortanete (Teruel), Gallocanta (Zaragoza), Jasa (Huesca), la Iglesuela del Cid (Teruel), Mora de Rubielos (Teruel), Mosqueruela (Teruel), Orihuela del Tremedal (Teruel), Peñarroya de Tastavins (Teruel) y Uncastillo (Zaragoza).