Alejandro Nolasco (Vox): "El PP ha declarado la guerra a Vox y Azcón se encarga de teatralizarla en Aragón"

¿Se arrepiente de haber salido de la DGA?

No, teníamos que ser coherentes con nuestros votantes. Nos votaron para aplicar una serie de políticas que el PP dijo en campaña que iba a aplicar y luego no ha hecho. Estamos contentos de lo que hicimos, fue Feijóo quien nos echó del Gobierno, porque Azcón iba a votar ‘no’ a acoger esos migrantes, porque Cataluña no acogía y porque Aragón tenía un cupo superior. Feijóo dijo que había que aceptar para echarnos del Gobierno porque íbamos a cumplir con nuestra palabra.

¿Para qué ha servido estar fuera? ¿Cómo es posible pasar de ser el socio de Azcón a prácticamente llamarle mentiroso en tan poco tiempo?

Prácticamente no, se lo llamé. Alguien que miente hay que llamarle mentiroso. En el último pleno llegó a mentir sobre que nosotros votamos a favor de que llegaran menores migrantes o inmigrantes ilegales. Nosotros votamos dotar de dinero a la sección 30, una especie de cajón desastre que debe tener dotación. Que luego el PP lo utilizara para los migrantes ilegales es cosa suya. Hemos venido a cambiar las cosas y para cambiarlas tienes que tener participación en el Gobierno. Aspiramos a gobernar, aunque el PP diga que somos un partido de protesta. Pero no vamos a estar en un Gobierno en el que no nos dejan hacer las cosas. Algunas de esas cosas estaban en el programa electoral, como la gratuidad del 0 a 3 años o la bajada de impuestos.

Muchas de esas reformas no se pueden hacer sin Presupuestos.

No es verdad. Todo se puede hacer sin Presupuestos, cualquier modificación se puede hacer vía legis o vía modificación presupuestaria en las Cortes. Ellos han votado en contra a todas las que hemos presentado y sin ninguna enmienda. Tener un Presupuesto es importante y nosotros queremos uno que cumpla con los aragoneses. Azcón no se puede olvidar de que es presidente porque más de 70.000 votantes de Vox le hicieron presidente. También alcalde de Zaragoza, porque si no sería concejal en la oposición de un ayuntamiento de Podemos. Todo se puede hacer con una modificación presupuestaria, como la concertación del bachillerato, pero no están dispuestos por Feijóo no les deja pactar los Presupuestos. Si no le deja, que lo diga. ¿Por qué no presentó los Presupuestos de 2025?

¿Por qué cree usted que no lo hizo?

No lo sé. Sí sé que ahora Feijóo no le deja llegar a un acuerdo con nosotros porque no le deja ceder en cuestiones fundamentales como la limpieza de los ríos. No han revisado las subvenciones a las ONG que se lucran con el tráfico de personas, no han modificado las bases ni quieren hacer convenios con Marruecos o Argelia en extranjería, que faculta a las comunidades autónomas. No es lógico que firmemos un presupuesto a ciegas que contenga todas las cosas que no le gustan ni a los votantes de Vox ni a los del PP. No pueden decirnos que nos bloquean el presupuesto, que es cojonudo… ¿dónde está el presupuesto? En su última entrevista con Bermúdez de Castro dijo que el nuevo presupuesto incluirá violencia de género, renovables, reforzar el IAM y cambio climático, todo en dos minutos. Si no fuera por el traje y la corbata, podría ser un tipo de Sumar, Podemos o el PSOE. Buscan cortejar al PSOE.

¿Habrá Presupuestos en Aragón?

No lo sé. Lo que hemos dicho es que no vamos a negociar un presupuesto con quien nos da una puñalada trapera aprovechando la situación de un problema interno del grupo y lanzar un órdago. El PP nos ha declarado la guerra, lo ha hecho Feijóo y manda a Azcón a teatralizar esa guerra. Azcón en las cortes cuando quiere estar suave saber estar suave.

¿Cómo puede ser que Feijóo declare la guerra a Vox si esta misma semana está negociando con Abascal el futuro político de la Comunidad Valenciana?

De Valencia no sé. Hay 17 PPs y cada uno actúa en su sitio. Feijóo tiene portavoces políticos en cada una de las comunidades y cada PP es distinto. No sé qué pasará en Valencia.

¿Qué haría usted en la Comunidad Valenciana?

Yo puedo hablar de cosas que sé, no de las que me exceden. No sería muy responsable para opinar sobre ese tema. Pero es que es imposible saber qué es lo que el PP piensa en los temas porque cambia de opinión cada dos por tres.

Dice que Feijóo no deja a Azcón aprobar Presupuestos con Vox, ¿a usted Abascal le deja sentarse a negociar?

Por supuesto. Todas las decisiones que se toman en Vox son colegiadas, un acuerdo de mayorías en el CEN. Siempre ha sido así. Si hubiéramos cambiado de discurso chocaría, pero siempre ha sido así. Está claro, nos vamos de los gobiernos por el pacto verde y no acoger inmigrantes ilegales. Ahora sí te los tienes que quedar, por el Real Decreto de Sánchez, pero en julio, cuando se rompe el pacto, no. Lo que quiero decir es que las cartas están encima de la mesa, por mucho que Azcón quiera ir a Madrid a humillarme, si es lo que pretende. En Madrid le han dicho lo mismo que le he dicho yo. Si Feijóo no le deja pactar con nosotros por estos temas, dígalo, y va a tener la misma respuesta en Aragón que en Madrid. Ha ido y se ha encontrado que lo que le han dicho es lo mismo que aquí.

Alejandro Nolasco, durante la entrevista con este diario. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

¿No le llama la atención que se retraten mutuamente como marionetas de Madrid? El PP dice lo mismo de usted.

Hay una diferencia: una marioneta es cuando estás a las órdenes de alguien, pero aquí creo que los deseos de Azcón y Feijóo son distintos. Los deseos de Abascal y los míos son los mismos. No tengo que pedirle permiso a Abascal para pactar Presupuestos admitiendo inmigrantes ilegales, porque ni él ni yo queremos. El PP igual dice que no los quiere y mañana dice que sí, hay disparidad de criterios. Los puntos de Vox están claros.

¿El ‘sí’ o el ‘no’ a los Presupuestos de Azcón lo dará Santiago Abascal o Alejandro Nolasco?

Alejandro Nolasco y los diputados de Vox en Aragón, que somos los que tenemos el dedo para votar en las Cortes. Y no habrá sorpresas, porque somos previsibles y llevamos 16 meses diciendo lo mismo. Si hoy entrevistan a Azcón, Azcón puede poner en una hoja todo lo que le pedimos: bajada de impuestos, el aragonés y el catalán, búnker de radioterapia en Teruel, ayudas a la vivienda para jóvenes nacionales, torres de cobertura en pueblos, carreteras… él sabe perfectamente todo lo que queremos. Si no lo hace es porque no quiere o no le dejan, yo creo que no le dejan. Se ha visto cómo respondía antes y cómo lo hace ahora, porque es una declaración de guerra porque Feijóo no le deja aprobar los Presupuestos. Quizá Azcón cedería en algunas cosas, pero Feijóo no le deja porque cree que le conviene el choque con Vox.

¿Qué le parece que Abascal y la cúpula de Vox se planteen no apoyar a Azcón en una futura investidura?

No tengo confirmación oficial de esa información.

¿Comparte ese veto?

Hablar de un futurible tan exagerado, saber si va a haber elecciones y si se va a presentar Azcón… No puedo dar por válido algo que aparece en un diario algo anónimo.

¿Le apoyaría usted hoy en una investidura?

Es que el Azcón de hoy no tiene que ver con el de ayer o el de mañana, cada semana cambia. Igual el Azcón de dentro de dos años hace discursos como Vox o más allá.

¿Hoy votaría su investidura?

Antes habría que haber pacto de investidura. Si me dice que metemos a todos los ilegales y que damos pasta a ONG o a los sindicatos, estaría difícil. Ellos cambian de campaña a cuando gobiernan, es que no lo sé. En el plan en el que está ahora, no está siendo leal con las personas que votaron para que hubiera un cambio político en Aragón. La actitud de Azcón hacia el votante de Vox es de desprecio. Su política social es muy distinta a la nuestra, solo están a los centros de datos y a los miles de trillones de euros que van a llegar. A ver si llega alguno.

¿El problema es con Azcón o con el PP?

Con el PP, no tengo nada personal con nadie. Hemos tenido una relación cordial y correcta, sin enfrentamientos personales. Es un problema del PP y sobre todo porque Azcón tiene una tutela muy fuerte de Feijóo. Feijóo fue de Galicia a Madrid para ser presidente y todos los barones hacen lo que Feijóo manda.

¿No le parece peligroso instar al presidente de Aragón a incumplir la ley con la acogida de migrantes?

No. Cuando se lo pedí al principio se podía hacer, ahora ya no se puede. Uno puede negarse, pero si el Gobierno de España te obliga, es injusto y lo solucionaremos cuando echemos a Sánchez. No queremos una rebelión. Y hay maneras dentro de la legalidad, como cortar la subvención a las ONG, quitando los convenios o hacer nuevos acuerdos con Marruecos o Argelia con la Ley de Extranjería. Pero es que ni lo han hecho. En Valencia y Murcia pactaron con nosotros con estos requisitos, pero aquí dicen que es ilegal. ¿Por qué?

A la Comunidad Valenciana y a Murcia van a seguir llegando migrantes

Pero por imposición de Sánchez. No porque al Gobierno autonómico le parezca bien. Pero es que Azcón, cuando nos fuimos, le parecía bien. Yo no podía estar en ese Gobierno.

¿Usted se conformaría con una declaración de rechazo de Azcón?

No. Con hechos. Por ejemplo cortar de raíz las subvenciones para las ONGs que se lucran indirectamente con el tráfico de personas.

¿Tres ejemplos de ONGs que se lucran con la inmigración ilegal?

Accem, Apip-Acam y Cruz Roja.

¿Cómo se lucran?

Reciben cantidades ingentes de dinero por atender a esas personas. Reciben dinero por cada inmigrante ilegal que mantienen y si se busca trabajo o se regulariza, la ONG pierde la tutela y pierde dinero. Alguna ONG se ha molestado o enfadado porque una persona senegalesa ha regularizado su situación y deja de recibir dinero. ¿Es normal que vengan al hotel París y no se les ayude y a los seis meses vayan a la calle?

Por esa teoría, en Canarias están ingresando mucho más dinero.

No lo sé. Desconozco lo que pasa en Canarias. Pero imagino que será parecido a lo de aquí. Hay mucha gente que muere en el mar por el efecto llamada y diciéndoles que aquí hay recursos infinitos. Muchos acaban en el albergue o en el parque y hay algunos que se plantean denunciar a su ONG. Que sigan trayendo gente, la ONG cobre la subvención y luego a la calle.

Pero es que entran nuevas personas, un flujo constante que viene de países que están en conflicto. ¿No es humanitario?

Algunos en conflicto y otros que no. Marruecos o Argelia no tienen conflicto. No es humanitario. Marruecos los utiliza como instrumentos de presión para otros países. ¿Vamos a acoger a todo el mundo que sufre? Díganme con qué dinero, no tiene sentido y el flujo no va a parar. Las que los llevan son mafias. Una caridad sin límites es algo perjudicial, todo exceso es malo. Y muchos de ellos son islamistas que no respetan a las mujeres, que las tienen como de segunda.

¿Cómo se puede defender los derechos de la mujer y a la vez pensar en suprimir el IAM?

Defendiéndolo en serio y no con chorradas. Cuando Vox presenta que los violadores tiene que tener penas durísimas, nadie nos vota a favor. Como la ley del sí es sí, algo tremendo. No se combate la agresión a la mujer con leyes de género que criminalizan al varón. Hoy se imprime la carga de la prueba. Hemos dicho de reformar el IAM, porque hace campañas que dicen que el hombre es malo, pero hay que denunciar todas las agresiones, tanto mujeres como hombres. No hay que hacer cartelitos y sí tener unas consecuencias penales más graves para aquel que prevaliéndose de su fuerza física o de su condición de varón agreda a una mujer. No vale con poner un cartelito: si alguien va a violar a una mujer y sabe que le van a caer 30 años de cárcel, igual se lo piensa.

¿De verdad piensa que el IAM hace chorradas?

Sí. Algunas de ellas, no digo que todo lo que hacen. Pero por ejemplo han hecho campañas, no recuerdo ahora mismo ninguna, que parece que la haya hecho Podemos para enfrentar al hombre y la mujer. En el mejor de los casos es una chorrada, en el peor, algo que se ha hecho con malicia. No valen de nada los puntos violetas si no hay un policía para actuar. Para actuar de manera más rápida, porque hay localidades sin policía local.

La DGA afirma que su propuesta fiscal reduciría los ingresos de la comunidad autónoma en unos 560 millones de euros. ¿Es cierto? ¿Cómo es la propuesta de Vox en materia fiscal?

Nuestra propuesta es menor que esa. La DGA ha recaudado 119 millones, la estrategia aragonesa contra el cambio climático son 33 millones de euros, tres millones del IAM… le puedo garantizar que podemos rebajar 300 millones de euros. Seguro.

Solo con lo que ustedes llaman “chiringuitos”.

Chiringuitos y con duplicidades. Tela que se destinen 33 millones de euros a la estrategia aragonesa contra el clima. ¿Cuántos médicos en Teruel se pueden contratar con los tres millones del IAM? Que nos hagan una enmienda para la rebaja y empezaremos a entendernos, pero no quieren bajar ni un euro. Con sucesiones y donaciones lo lógico es eliminar el grupo 2, 3 y 4, pero ellos no quieren: que presenten una enmienda para quitar el grupo 2 o la mitad del 3. Cualquier cosa, el PP vota en contra y se acabó.

Usted dice que no negociará los Presupuestos, pero no descarta apoyarlos o abstenerse. ¿Es lógico?

Lo es. Ellos saben perfectamente lo que queremos y llevamos 16 meses diciendo lo mismo. Saben lo que quiere Vox. ¿Para qué me siento a negociar con un partido que miente y da puñaladas traperas? Pueden marear la peonza y echar la culpa todo lo que quieran, pero la gente se cansa y no entiende de estas estrategias absurdas.

También piden la limpieza de los ríos, usted llegó a grabar un vídeo en un tractor.

Es que hay que limpiar los ríos. Tienen elementos que son peligrosos en una inundación, como hemos visto en Valencia. El río tiene que estar limpio, como se ha hecho siempre. Los elementos que no son naturales sí que se pueden sacar.

¿Tiene carné de conducir?

Claro que tengo. Miramos hasta cuánto podía llevar, de masa con remolque y tractores supergrandes, con el carné normal. Mar Vaquero me lo dijo un día, me dijo que estaba mirando si tenía carné o no para llevar el tractor. Lo miró para ver si podía. No me ha generado ningún problema el vídeo, pero sí tuve esa amenaza velada de la DGA.

El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, en el palacio de La Aljafería. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Feijóo rechazó el trasvase del Ebro hace un par de semanas. ¿Lo hace Vox?

Creemos que debe haber solidaridad entre las cuencas hidrográficas. El agua tiene que aprovecharse por donde pasa, pero si hay excedente se tiene que dejar a las otras comunidades. España por desgracia es un reino de taifas, pero no debería serlo. Cada comunidad es un minipaís que es insolidario con el otro. El tema es que no se han construido las infraestructuras hidráulicas que se necesitan, se desperdicia mucha agua. Nosotros decimos que aprovechando esa agua, si sobra, otras comunidades la puedan aprovechar. Que rieguen aquí y allí, todos. La demagogia con el agua… se puede y se debe usar al máximo.

La solidaridad entre comunidades que dice de Vox, ¿contempla o no un trasvase del Ebro?

Lo que contempla son las obras hidráulicas se dejarían de tirar a la basura millones de hectómetros cúbicos. Daría para todo, pero se tira muchísima agua.

¿Trasvase sí o trasvase no?

Es que es una palabra viciada. Es coger de un sitio y llevarlo a otro.

Pero usted dio una rueda de prensa con Ángel Samper para rechazar el trasvase que se rumoreó hacia Cataluña hace un año.

Porque en ese problema en particular se llevaba agua a Cataluña de manera torticera, impidiendo que otros puedan regar. Que riegue el que esté cerca del río, pero si el agua luego sigue fluyendo, que riegue el siguiente.

Trasvase es llevar el agua a otro lugar, una tubería.

Eso es, una tubería. Pero no quita el agua a otras partes. Si se aprovecha el agua que se pasa a Portugal o se desperdicia al mar, tendríamos todas las tuberías llenas. La imagen que vende la izquierda es que te llevas el agua y aquí hay un secarral, pero no es eso.

La CHE alertó el martes de que el impacto del cambio climático sigue creciendo, el caudal del Ebro en unos años será un 12% menor. ¿Se sigue pensando en el trasvase?

Si va a llover menos, que hagan presas. Lo que dijo el primo de Rajoy: no se puede garantizar el tiempo de mañana, pero seguro va a haber menos agua dentro de veinte años. No se puede saber y hemos hundido la industria o la minería por energías que no son constantes. No me jugaría una mano por decirle que tiempo va a hacer en Zaragoza dentro de veinte años.

No se juega una mano por el tiempo, ¿se la juega por unas anticipadas?

Tampoco. No lo sé. Especialmente sincero: no lo sé.

Si fuera Azcón, ¿convocaría elecciones anticipadas?

Si fuera Azcón, presentaría Presupuestos y los habría presentado el año pasado.

Si fuera Azcón y no hay Presupuesto en 2026, ¿convocaría elecciones anticipadas?

No puedo pensar como Azcón, no habría hecho las cosas como él. Pregúnteme si fuera Jack el Destripador, salvando las distancias, tampoco sé cómo pensaría. Son preguntas difíciles, porque yo habría cumplido mis promesas.

Viendo lo de Extremadura, serían dos años sin elecciones… ¿Le parecería lógico?

La lógica es distinta de la moral. Lo que queremos es que haya Presupuestos acordes al programa de Vox y al pacto de Gobierno al que se llegó. Sánchez ha gobernado sin Presupuestos y yo ya he dicho que se parece cada día más a Sánchez. Un gobierno que insulta, no tiene Presupuestos y hace lo contrario cada día se parece más a Sánchez. Azcón hará lo que diga Feijóo.

Iguala a Azcón con Sánchez.

Sánchez es punto y aparte, está en un Gobierno corrupto que también afecta a su familia. En Aragón hay una normalidad cuasi democrática, la única anormalidad es el Presupuesto. La anormalidad en Sánchez… vamos. No queremos que vaya a elecciones, queremos unos Presupuestos buenos. No tenemos encuestas, pero notamos en la calle que hay más apoyo.

¿Están preparados para elecciones?

Sí, siempre, ahora estamos siempre en campaña.

¿Será Alejandro Nolasco el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón en las próximas elecciones?

Ni idea. De verdad que ni idea. Estaré donde me diga el partido, si les parece bien seguirá, si les parece que me tengo que ir, me iré. Solo tengo palabras de agradecimiento porque hayan confiado en mí, solo sentimiento de gratitud. Defiendo lo mismo que defendemos todos.

¿Cree que se lo ha ganado?

Eso no lo puedo decir yo (risas). He trabajado mucho, pero es como pensar de uno mismo si es feo o guapo. Es ser muy petulante y no le corresponde a uno mismo.

Casi destaca más Marta Fernández, presidenta de las Cortes, que usted. ¿Qué opina de las polémicas?

Han sido todo polémicas artificiales. Es presidenta de las Cortes, pero diputada de Vox. No impidió el minuto de silencio para las víctimas de Hamás o Israel, solo se ausentó, como un objetor de conciencia que no quiere practicar la eutanasia o el aborto.