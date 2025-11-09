Arden cinco furgonetas en un garaje del barrio Oliver de Zaragoza

Un incendio en un garaje de un bloque de viviendas del barrio Oliver de Zaragoza ha dejado un balance de cinco furgonetas calcinadas, así como diversos daños en las instalaciones. Los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han acudido a la llamada de los vecinos a las cuatro de la madrugada de este domingo.

Los bomberos del consistorio tuvieron una larga intervención de casi tres horas en las que no fue necesario desalojar en inmueble, al encontrarse deshabitado en el momento del suceso. Sin embargo, fue necesario que algunos vecinos de la calle abandonaran sus casas en el momento de más actividad de las llamas por el humo generado.

Un momento del incencio de esta madrugada en Oliver. / Ayuntamiento de Zaragoza

Entre los recursos desplazados se encuentran una ambulancia, una escalera de 30 metros y la bomba nodriza pesada. El fuego provocado por las furgonetas, que está siendo investigado por la unidad científica de la Policía Nacional, ha provocado grandes daños materiales. Las llamas también han llegado al primer piso.

Este incendio recuerda al controlado el pasado jueves en la planta -2 de un garaje ubicado en la avenida Cesáreo Alierta de Zaragoza. En ese caso las llamas afectaron a dos turismos y una moto y los vecinos de dos edificios, los números 16 y 18, tuvieron que ser confinados por precaución hasta que los bomberos pudieron controlar la situación.