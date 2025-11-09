El balneario más deseado de Aragón en otoño tiene una cueva termal y lagos naturales al aire libre

Otoño es una de las estaciones del año que más invita al relax. En esta época del año apetecen planes de ocio en destinos culturales, naturales o de bienestar. El turismo termal gana cada día más adeptos en Aragón, gracias a los modernos balenarios instalaciones que existen a la comunidad. Todos ellos tienen mucho que ofrecer a los visitantes: aguas con propiedades curativas en entornos naturales de gran belleza para relajarse y cargar pilas.

Entre los balnearios destaca uno por su cercanía con Zaragoza que ofrece además planes de día, sin necesidad de hacer noche, para disfrutar de sus aguas termales por un módico precio. El Balneario de Paracuellos de Jiloca, el más antiguo de Aragón con 175 años de historia, se sitúa en el pueblo del mismo nombre, en la Comarca Comunidad de Calatayud, en la provincia de Zaragoza, a una hora en coche de la capital aragonesa.

Esta zona de Aragón por su impresionante arquitectura mudéjar de la época musulmana, que incluye la Colegiata de Santa María y otras iglesias y torres de la ciudad de Calatayud. También es famosa por la ciudad romana de Bilbilis y su conexión con el poeta Marcial, lo que explica que sus habitantes sean conocidos como "bilbilitanos". Además, la comarca atrae por sus paisajes naturales, como el Monasterio de Piedra, y sus gastronomía, especialmente el ternasco al estilo bilbilitano.

Un oasis termal a una hora de Zaragoza

El balneario es famoso por sus aguas sulfuradas, y de hecho es uno de los mayores de Europa con este tipo de aguas. Sus propiedades mineromedicinales son especialmente beneficiosas en tratamientos para la piel, afecciones respiratorias, problemas articulares, óseos y musculares.

Uno de los principales atractivos de su zona termal es la gruta interior de aguas calientes y su piscina termal de estética modernista, donde el agua brota a 35 grados. El balneario también dispone de distintos tipos de sauna, piscinas de contraste, duchas y circuitos que combinan las propiedades del agua sulfurada con contrastes térmicos y de presión para lograr un efecto profundamente relajante. Además, ofrece tratamientos personalizados que integran técnicas tradicionales y terapias modernas.

Cueva termal de aguas calientes en el Balneario de Paracuellos del Jiloca. / BALNEARIO DE PARACUELLOS DEL JILOCA

El final perfecto después de una buena excursión

El Balneario de Paracuellos de Jiloca ofrece varias posibilidades para disfrutar de sus aguas termales con acceso de día, sin necesidad de alojamiento, y la opción de combinar el circuito termal con masajes o con una comida o cena en el su restaurante.

Esta opción es ideal para quienes deseen complementar una ruta senderista por el entorno o la visita a pueblos cercanos como Anento, uno de los más bonitos de España. Además, Al tratarse de un hotel-balneario, existen paquetes especiales que incluyen la estancia, la comida y el balneario.

Además, el balneario cuenta con un amplio parque termal perfecto para desconectar, con dos lagos naturales (uno de ellos habilitado para el baño durante el verano), paseos y jardines, pistas de pádel, campo de fútbol y parque infantil, entre otras instalaciones, para una experiencia de bienestar completa.