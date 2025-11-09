La defensa de la sanidad pública llena las calles de Zaragoza: "Están potenciando la privada y el sistema se está viniendo abajo"

La sanidad pública por bandera. La defensa de un sistema sanitario universal, accesible y con financiación adecuada ha llenado las calles de Zaragoza este domingo por la mañana, cuando cientos de zaragozanos se han sumado a la manifestación convocada por la recién creada plataforma SOS Sanidad Pública Aragón. Entre ellos está Isabel, que con la experiencia de quien ha ejercido como profesional sanitaria afirma que "el sistema de está viniendo abajo". "Están potenciando la sanidad privada de manera que las listas de espera son infinitas, no puedes acceder a los médicos cuando necesitas…", lamenta. E, indica, es para "luchar por que estas cosas dejen de suceder" por lo que se ha sumado a la movilización, que ha partido pasadas las 12.00 horas del edificio Pignatelli de la capital aragonesa.

A su lado, Esther, que habla como usuaria del Salud: "Los médicos están agobiados. Se gasta dinero en tonterías como Volveremos y con esos millones se podría contratar a más médicos, mejorar las instalaciones". Porque, recuerda, la sanidad pública es "una de las cosas más importantes junto a la educación”.

Distintas pancartas blancas claman contra la privatización, con mensajes como “Privatizarla es como echarle una dana encima”. Jóvenes, mayores, profesionales sanitarios y también usuarios del sistema e unen en una lucha común. “Nuestra sanidad pública es una conquista social”, reivindica otro cartel. De fondo, varias voces claman "Faltan plazas para la sanidad, sobran luces para la Navidad".