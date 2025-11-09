La delegación aragonesa finaliza la gira por Estados Unidos para conocer el ecosistema de centros de datos

El viaje de la delegación aragonesa a Estados Unidos se completó este sábado después de casi una semana conociendo «en primera persona» el impacto de los centros de datos en la economía local y los planes de las grandes tecnológicas que acercan su aterrizaje en la comunidad autónoma. El equipo, encabezado por el presidente aragonés, Jorge Azcón, reunió durante cinco días a representantes empresariales, educativos y de los clústeres implicados en la implantación de los centros de datos.

El sector está siendo uno de los más destacados en esta primera mitad de la legislatura. La DGA ha anunciado unos 40.000 millones de euros de inversión en Aragón vinculados a estas nuevas infraestructuras. Así, la comunidad se está convirtiendo en una referencia en el sur de Europa en este sector económico, pujante. No se descartan tampoco, como bien ha ido deslizando Azcón en intervenciones parlamentarias o ante los medios de comunicación, la llegada de más empresas interesadas en instalar centros de datos en varios puntos de la geografía aragonesa.

La semana comenzó con una reunión en el Condado de Loudon, en Virginia, una de las localizaciones con más centros de datos. Ahí, Azcón mantuvo un encuentro con el Gobierno local, para conocer cómo había impactado el desarrollo tecnológico, antes de acercarse hasta los centros de datos de Vantage en Sterling. Esta firma también planea su aterrizaje en Aragón en los próximos años.

El martes, Azcón intervino en el foro DCD Connect Virginia 2025, presentando el papel de Aragón en el desarrollo de estas estructuras en Europa. Posteriormente, la delegación se reunión con representantes de los Programas de Comunidades de AWS.

El miércoles, el grupo aragonés visitó las instalaciones de QTS en Richmond, para conocer centros de datos ya operativos y otros en fase de construcción, además de charlar con los directores ejecutivos encargados de la expansión de esta empresa.

De unos complejos en construcción, a otro. El jueves, la delegación se acercó hasta Leesburg para ver uno de los complejos que Microsoft está levantando ahí, además de su centro de formación NOVA.

La última de las paradas de la expedición fue en Nueva York. En la Gran Manzana, los representantes aragoneses se acercaron hasta el AWS Builders LAB, sede de Amazon Web Services, la firma que planea un aterrizaje mayor en Aragón y que ya ha realizado convenios de tipo social con varias instituciones de la comunidad.