El día mundial del enoturismo reúne a cientos de personas en Barbastro

La Ruta del Vino Somontano contabiliza el reparto de 5.400 vinos por parte de trece bodegas y 3.300 tapas elaboradas por cuatro puestos gastronómicos

Gran ambiente festivo en torno al vino, este domingo, en la plaza de San Francisco de Barbastro.

Gran ambiente festivo en torno al vino, este domingo, en la plaza de San Francisco de Barbastro.

La plaza San Francisco de Barbastro reunió este domingo por la mañana a cientos de personas en el evento Barbastro, Ciudad del Vino, uno de los actos centrales del Mes del Enoturismo, CatandoSomontano, que fue organizado por la Ruta del Vino Somontano. Al encuentro acudieron barbastrenses y turistas que, durante las cuatro horas de celebración del Día Mundial del Enoturismo, disfrutaron de 5.400 vinos por parte de 13 bodegas y 3.300 tapas elaboradas por 4 puestos gastronómicos de la Ruta del Vino.

La mañana comenzó bajo un ambiente y temperatura ideales. A estas buenas condiciones se sumaron los cuatro ingredientes de Barbastro, Ciudad del Vino, que fueron el vino de las bodegas de la Ruta, las tapas con gastronomía local, el arte y la música en directo.

Entre los participantes se encontraron un total de trece bodegas: Alodia, El Grillo y La Luna, Fábregas, Idrias, LAUS, Meler, Pirineos, Sers, Sommos, Viñas del Vero, Abinasa, Leo & Niné y Mipanas. A ellas se sumaron las tapas de los bares y restaurantes Rokola La Taberna de Graus, VinoBAR, La Tienda de Julián Mairal e Iberjabugo; y también el arte en barrica en directo de las artistas Lara Rosas y María Maza. La música también estuvo presente con el concierto de The Winebrothers junto a la sesión de Dj Luna Roja.

Con los vinos, las tapas gastronómicas y la música, la celebración del Día Mundial del enoturismo consiguió reunir a cientos personas en un ambiente festivo fantástico en Barbastro. La celebración sirvió además como broche final al ciclo Somontano en Ruta de 2025, que ha llevado a la Ruta del Vino Somotnano a recorrer distintas localidades del Alto Aragón durante el año. En concreto, ha hecho parada en Huesca, Jaca, Binéfar y Benasque.

Actividades hasta final de mes

El ciclo CatandoSomontano comenzó el pasado 1 de noviembre y se prolongará hasta el día 30 de de este mismo mes. Hasta entonces quedan más de 35 actividades para disfrutar de la cultura del vino.

Algunos de estos eventos se celebrarán el próximo sábado 15 de noviembre, cuando en la plaza Julieta de Barbastro tendrá lugar elMaridaje Sonoro de la mano de Jesús Bombín. A esta actividad le sucederá otra el sábado 22, cuando llegará el Bus del Vino CatandoSomontano.

Finalmente, el día 30 estará Cine&Vino, Maridaje, en el que estarán presentes personajes como Mariano Navascués y Dani Calavera. Para este último acto apenas quedan ya entradas. Las últimas unidades y todas las propuestas del mes se encuentran en la web de CatandoSomontano.

