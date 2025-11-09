El edificio quemado en Oliver es la vivienda de dos de los detenidos por el robo del cementerio de Torrero

Cinco furgonetas han quedado calcinadas este domingo de madrugada en un incendio en un garaje de un bloque de viviendas del barrio Oliver de Zaragoza. Las llamas ha afectado a todo el garaje y al primer piso del edificio, situado en la calle Eva Duarte. Aunque el suceso todavía está en investigación, según ha podido saber este diario tanto en el bajo como en el piso afectado tenían su vivienda dos de los detenidos por el robo de lápidas en el cementerio de Torrero.

Los sospechosos manifestaron ante la Policía Nacional que distintos clanes les estaban buscando "para pedirles explicaciones" por los hechos, pues al parecer habían "perjudicado lápidas de familiares". En su declaración también argumentaron que tenían "mucho miedo" a las reacciones que eso podía provocar.

Los arrestados que vivían en el edificio siniestrado en el barrio del Oliver estaban acusados "de un delito continuado de hurto, daños y pertenencia a grupo criminal" por su implicación en la profanación y robo de más de 500 nichos en el cementerio de Torrero. El material robado lo llevaban a una chatarrería en las cercanías de la capital aragonesa.

Una vez detectado el incendio, los bomberos del consistorio tuvieron una larga intervención de casi tres horas en las que no fue necesario desalojar en inmueble, al encontrarse vacío en el momento del suceso. Sin embargo, fue necesario que algunos vecinos de los números cercanos en la calle abandonaran sus casas en el momento de más actividad de las llamas por el humo generado.

Los vecinos ya habían alertado de que en noches previas se habían producido tumultos en los alrededores del edificio, posiblemente provocados también por la implicación de los residentes en el saqueo del camposanto.

El edificio de la calle Eva Duarte tiene a sus espaldas un historial conflictivo, pues fue ocupado hace diez años por diferentes familias provocando una convivencia difícil con el resto de residentes en la calle. En el año 2020 el Ayuntamiento de Zaragoza renunció a la compra del inmueble, propiedad de Bantierra. Esta era una pretensión del anterior equipo de Zaragoza en Común (ZeC) que llegó a firmar el acuerdo, pero no a ejecutar la operación. El objetivo era que pasase a formar parte del parque de Zaragoza Vivienda y dar una alternativa legal a sus ocupantes.