Leapmotor acelera en España: subidón de ventas, precios rompedores y una hoja de ruta que inquieta a los grandes

La entrada de Leapmotor en el mercado español estaba prevista como una operación gradual, casi discreta, pero en apenas un año la marca china ha mostrado la profundidad de su ambición. Con precios que desafían la ortodoxia del sector, un catálogo que se ensancha y el respaldo industrial de Stellantis, el fabricante ha conseguido situarse en la conversación del coche eléctrico accesible. Y lo hace con datos que ya no pertenecen a la categoría de la promesa. En octubre, la marca superó las 70.000 entregas mensuales en China, su mercado de origen, con un crecimiento interanual del 120%

En España comienza a despuntar con fuerza. Entre enero y octubre de 2025 ha logrado 2.126 matriculaciones, casi diez veces más que durante todo 2024, cuando apenas había desembarcado.

El avance español tiene nombres propios. El T03, un eléctrico urbano de precio ajustado (18.600 euros antes de ayudas), se ha convertido en el modelo más popular de la marca en el país, con 1.132 unidades vendidas hasta octubre. Donde más ha llamado la atención el ritmo, sin embargo, es en el segmento superior.

El C10, disponible tanto en versión eléctrica como con extensor de autonomía (REEV), ha firmado 902 unidades en lo que va de año, con 167 solo en octubre, y ha empezado a colocarse como alternativa real en el competido segmento D-SUV.

Grandes expectativas con el B10, que se hará en Figueruelas

El último en llegar, el B10 --que prevé fabricarse en Stelllantis Figueruelas a partir de 2026-, suma 72 matriculaciones en octubre y 92 en el acumulado del año, un estreno modesto pero que toma relevancia cuando se observa lo que viene a continuación.

Porque el B10 no es un modelo más. Es el punto de entrada a la siguiente fase de Leapmotor en Europa. Hoy se ofrece con dos baterías LFP y hasta 431 kilómetros de autonomía eléctrica, pero la compañía ya trabaja en una versión para 2026 con tecnología EREV que podría alcanzar hasta 1.000 kilómetros de alcance combinado.

Este éxito comercial tiene una lectura industrial que en Aragón, donde se observa con especial atención el despegue de la marca china. La planta de Stellantis en Figueruelas se perfila como el centro de referencia para la producción europea de los coches de Leapmotor. La operación, si se confirma, permitiría a la fábrica recuperar volúmenes cercanos a sus máximos históricos, estabilizar plantilla y reforzar su papel dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico.

Stellantis no es un mero distribuidor en este proyecto. Su alianza con Leapmotor permite aprovechar redes de venta, logística, homologación y posventa en Europa, pero también abre la puerta a fabricar aquí, creando empleo local con producto global. Un escenario que encaja con las nuevas prioridades industriales tanto de España como de la Unión Europea, que pasan por relocalizar parte del valor y reducir la dependencia de la importación asiática sin renunciar a la competitividad en precio.

Leapmotor, además, no se detiene en los modelos ya en venta. En China acaba de presentar el D19, primer SUV de su nueva serie D, diseñado simultáneamente para los mercados chino y europeo y pensado para llegar en 2026. Y para Europa prepara dos incorporaciones que ampliarán la oferta hacia nuevos segmentos. Por un lado, el B05, un compacto eléctrico que llegará a mediados de 2026 -el segundo modelo que se prevé fabricar en Figueruelas a partir de 2027-. Y por otro, el C16, un SUV de autonomía extendida que podría aterrizar el próximo año.

Nada de esto significa que el camino esté despejado. La marca deberá demostrar fiabilidad, red de servicio sólida y capacidad para sostener precios y calidad en un entorno competitivo.