Leapmotor ya llama a los proveedores aragoneses para su segundo modelo en Figueruelas

La hoja de ruta de Leapmotor en Aragón avanza en varias direcciones a la vez. A la constitución de su filial en España con sede en la factoría de Figueruelas y a la previsión de ensamblar allí su primer vehículo eléctrico -el B10, a partir del tercer trimestre de 2026-, se suma ahora otro movimiento relevante. La compañía ha entrado en contacto directo con proveedores locales de esta industria en busca de piezas y componentes para el segundo modelo —el B05- que la compañía prevé fabricar en la planta de Stellantis.

Así lo señalan a este diario varias fuentes de la industria auxiliar del automóvil, que aseguran que compañía a ha solicitado cotizaciones a varias empresas del entorno de Zaragoza en busca de socios que puedan incorporarse a su cadena de valor.

Las conversaciones no se limitan al territorio aragonés. Leapmotor está explorando proveedores europeos y chinos para garantizar un flujo estable de piezas con la vista puesta en reducir costes y tiempos de suministro. Incluso se habla de que algunos de sus proveedores chinos podrían implantarse en Aragón.

Proyevtos en Borja y Mallén

En este proceso comienza a asomar un movimiento industrial de calado. Fagor Ederlan, la división de automoción del grupo vasco Mondragón, reabrirá el centro productivo que tenía en Borja -cerrado en 2019- para convertirse en suministrador de referencia de Leapmotor. Lo hará de la mano de la compañía china Duoli Technology, con la que ya está aliada en el gigante asiático, un proyecto con potencial de crear más de 200 empleos.

Y en Mallén, Leapmotor analiza la conversión de los antiguos almacenes de la cadena de supermercados Dia en un taller de baterías, un paso estratégico para reducir costes logísticos y asegurar el suministro de uno de los componentes más críticos del vehículo eléctrico.

El interés por proveedores cercanos se explica por razones operativas y estratégicas. Figueruelas es, en ese sentido, un enclave privilegiado. Dispone de un tejido auxiliar especializado, infraestructuras logísticas conectadas a corredor ferroviario y una tradición industrial orientada a la eficiencia. La posibilidad de que se reactiven naves, líneas productivas o incluso plantas cerradas en los años duros de la reconversión confirma el efecto tractor que la llegada de la firma asiática puede ejercer.

Sin embargo, el movimiento no está exento de cierta inquietud. Parte de la industria auxiliar aragonesa teme que Leapmotor pueda priorizar a proveedores chinos ya homologados en su país de origen, relegando al tejido empresarial aragonés a un papel secundario. El sector recuerda que la fortaleza competitiva de Figueruelas se ha construido precisamente sobre la capilaridad y la proximidad de decenas de empresas que trabajan a pocos minutos de la línea de montaje.