La llegada de Leapmotor toma forma en Zaragoza: la marca china registra una filial industrial en Figueruelas

Leapmotor ya ha iniciado sus operaciones en Aragón. La pujante marca china sigue dando pasos decisivos con vistas a su desembarco industrial en Zaragoza, donde quiere ubicar una importante base de producción de sus vehículos eléctricos para el mercado europeo. Aunque la confirmación oficial del proyecto sigue sin llegar, la compañía ha constituido una filial española con domicilio en la propia planta automovilística de Stellantis en Figueruelas, la misma fábrica donde tiene previsto ensamblar sus vehículos -empezando por el modelo B10— a partir del próximo año. Esta empresa es la encargada de pilotar el despliegue de la compañía asiática, todo un revulsivo para la planta que asumirá su producción y la industria local del automóvil en un momento de incertidumbre para el sector.

El nombre de la firma creada a tal efecto se denomina LPMIB Automotive Spain, una sociedad limitada que tiene su domicilio social en el polígono industrial Entrerrios de la citada localidad de la Ribera Alta del Ebro. Tiene carácter unipersonal y su socio único es Leapmotor International Business S.p.A., la empresa conjunta (joint venture) formada por Stellantis (con el 51% del capital) y la compañía china (el 49% restante) para la comercialización y fabricación de los vehículos de esta última firma fuera del gigante asiático.

La filial española inició sus operaciones el pasado 31 de julio, aunque no fue hasta septiembre cuando se inscribió en el Registro Mercantil. Lo hizo con un capital de 3.000 euros -el mínimo exigido-, cantidad que se amplió hasta el millón de euros un mes después. Lo relevante no es la cifra, sino el objeto social, el domicilio y el equipo humano con que cuenta. Se dedica a la fabricación, venta y suministro de automóviles (CNAE 2910) y se ubica en la fábrica que se encargará del montaje de sus vehículos, que compartirán espacio con los modelos de Opel, Peugeot y Lancia que se hacen actualmente.

La operación no surge de la nada. En los últimos meses, directivos de Leapmotor han mantenido contactos discretos en Aragón, han visitado la planta y han evaluado su capacidad para asumir sus modelos eléctricos. Incluso ya hay responsables del proyecto trabajando sobre el terreno. También lo ha hecho algunos de sus proveedores chinos de cabecera, que también está estudiando asentarse en Aragón al calor de este proyecto, como es el caso de Duoli en Borja (Zaragoza) en alianza con el grupo vasco Mondragón, como avanzó este diario.

Pendientes de las ayudas del Perte VEC

Antonio Filosa, el nuevo y flamante consejero delegado (CEO) de Stellantis, confirmó hace casi dos meses lo que era un secreto a voces: que la marca china fabricará sus coches en España. Aunque no desveló en cuál de las tres plantas del grupo en el país sería, ya nadie duda de que Figueruelas es la elegida para la encomienda. Así lo vienen intuyendo los operarios e ingenieros de la factoría aragonesa desde principios del pasado verano, cuando se conoció que un prototipo del B10 estaba siendo probado en una de sus líneas de montaje.

En el entorno de la compañía también se viene siguiendo con gran expectación el rastro de Leapmotor desde que a principios de año se conoció que el proyecto estaba sobre la mesa del gigante del motor surgido hace tres años de la fusión de PSA y FCA. Desde entonces, se han ido sucediendo los movimientos, indicios y declaraciones que apuntaban en esa dirección, desde las palabras de un alto ejecutivo del Stallentis en la televisión francesa o las del embajador de China en España a un medio internacional a las visitas de directivos de la marca asiática a la planta zaragozana o los movimientos en la búsqueda de proveedores locales.

La hoja de ruta de Leapmotor avanza en varias direcciones a la vez. A la constitución de su filial en España y la previsión de ensamblar en FIgueruelas un primer vehículo eléctrico –el B10, a partir del tercer trimestre de 2026–, se suma otro movimiento relevante. La compañía ha entrado en contacto directo con proveedores locales de esta industria en busca de piezas y componentes para el segundo modelo –el B05– que la compañía prevé fabricar en la planta de Stellantis.

Así lo señalan a este diario varias fuentes de la industria auxiliar del automóvil, que aseguran que compañía a ha solicitado cotizaciones a varias empresas del entorno de Zaragoza.

Las conversaciones no se limitan al territorio aragonés. Leapmotor está explorando proveedores europeos y chinos para garantizar un flujo estable de piezas con la vista puesta en reducir costes y tiempos de suministro. Incluso se habla de que algunos de sus proveedores chinos podrían implantarse en Aragón.

El Gobierno de Aragón ha seguido el proceso con atención y prudencia. Aún quedan incógnitas por despejar. Cuáles serán los volúmenes de producción que aportará Leapmotor, si serán dos o más los modelos los que acaben recalando en la planta o quienes serán sus proveedores de referencia. Tampoco se ha concretado las ayudas que podría captar del Perte VEC (coche eléctrico), a cuya última convocatoria se ha presentado el proyecto.

La posibilidad de que se reactiven líneas productivas o reabrir plantas industriales confirman el impacto tractor que la llegada de la firma asiática puede ejercer. De momento, el tablero está en fase de negociación y análisis de capacidades, pero Leapmotor ha dejado atrás la fase exploratoria y está configurando el ecosistema productivo que necesitará para convertir la alianza con Stellantis en un proyecto estable de fabricación en Zaragoza.