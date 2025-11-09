Del ordenador al hogar: así se levanta una vivienda industrializada

La casa de Jorge Terreros, CEO de Square3, en El Burgo de Ebro, no se ha levantado a golpe de ladrillo ni con las rutinas tradicionales. «Queríamos demostrar que se puede construir de otra manera: más rápido, con menos residuos y mejor control técnico», explica.

En 2014 se gestó la idea de comenzar con un nuevo sistema constructivo que eliminara los problemas de la construcción tradicional, tiempos, desfases en precios, control de obra ineficiente y donde, en estos últimos años, se añade el problema de la falta de mano de obra especializada. «El objetivo de Square3 es cambiar albañilería por industria por todos estos motivos que acaban siendo una necesidad», apunta.

El proyecto comenzó antes de que las grúas llegaran al terreno. En este tipo de obra, la mayor parte del trabajo se realiza frente a la pantalla: «La fase de diseño es la más importante. Se debe diseñar la casa a la medida del cliente porque se está creando un sueño para una familia, y cerrar la distribución, acabados, imagen, suele ser lo más costoso».

La fase de diseño se dividió en dos: «La parte de proyecto de arquitectura para la tramitación administrativa y la parte de fabricación con el desglose de cada uno de los materiales y el pedido de todos ellos. Todo ello en modelo BIM, donde se verifica cada una de las interacciones de los materiales y elementos que forman parte del proyecto», añade.

Cada elemento tiene una función precisa. A partir de ese diseño, se fabrican los módulos estructurales y los paneles en una nave industrial, bajo condiciones controladas.

Mientras en el terreno se preparaban los cimientos, en el taller se construían las paredes, forjados y cubiertas: «Estos proyectos son claramente colaborativos en estas especialidades, no siendo posible hacerlos sin los unos y los otros. En este caso además trabajamos con Punto y Seguido, estudio de interiorismo, donde Pilar Cinca aportó la calidez que necesita una vivienda».

En condiciones habituales, la construcción oscila entre los dos y tres meses de producción en fábrica y otros dos meses de montaje y acabados en el terreno. Durante los meses de producción en fábrica se obtienen las licencias de construcción y se ejecuta la cimentación y el saneamiento en obra.

Cuando los módulos estuvieron listos, comenzó la fase más espectacular: el montaje. «En el caso de Oret House, el montaje comenzó el 16 de septiembre y concluyó en dos días, comenzando entonces con el proceso de acabado de lo que no vino de fábrica. Durante los últimos días de diciembre se entregó la vivienda y se hicieron las pruebas de puesta en marcha», relata.

Los imprevistos se produjeron durante la fase de producción, ya que esta vivienda fue la primera de una serie: «Los montadores no entendían el proceso, no comprendían que se pudiera realizar una casa de este modo. La producción fue verdaderamente rápida y desde el punto de vista de construcción, muy segura, al realizarse en una nave industrial, sin problemas meteorológicos, sin trabajos en altura, y con todos los medios auxiliares propios de un entorno industrial. Los tiempos se reducen exponencialmente».

«El camino es este, sin duda. Además, mejora sustancialmente la calidad, la rapidez y la seguridad de construcción, además de la parte ambiental del proceso», termina Terreros, orgulloso de abrir su casa, y quizá también la del futuro de la construcción.