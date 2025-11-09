La ruta senderista cerca de Jaca que querrás hacer este otoño: una cascada escondida en un valle salvaje

Aragón es uno de los lugares más populares de España para disfrutar del turismo de montaña, y Jaca destaca como uno de los principales destinos turísticos. La atigua capital del Reino de Aragón combina historia, naturaleza y modernidad, convirtiéndose en una referencia para los indiscutible para los visitantes del Pirineo aragonés.

La capital de La Jacetania sobresale por su entorno natural privilegiado, rodeado por el Parque Natural de los Valles Occidentales, un paraíso para los amantes del senderismo y las actividades al aire libre. También sobresale su patrimonio cultural y arquitectónico, con joyas como el Monasterio de San Juan de la Peña o la Ciudadela de Jaca, emblemas de la historia aragonesa.

Además, cada invierno, Jaca se transforma en un auténtico centro de deportes de nieve. Sus estaciones de Candanchú y Astún atraen a miles de esquiadores y aficionados al alpinismo, consolidando a la ciudad como una de las capitales del turismo invernal del norte de España.

La catedral de Jaca es una de las joyas del Románico aragonés. / HUESCA LA MAGIA

Una ruta senderista cerca de Canfranc Estación

Cerca de Jaca se encuentra la Estación Internacional de Canfranc, que ha vuelto a brillar con fuerza tras su rehabilitación. Elegida por el 'New York Times' como uno de los destinos imprescindibles para visitar en España en 2025, este edificio monumental combina historia, lujo y gastronomía en un mismo lugar.

El antiguo complejo ferroviario alberga hoy el Railway Station Hotel y en su interior se encuentra el Canfranc Express, uno de los siete restaurantes con Estrella Michelín de la provincia de Huesca, donde los comensales pueden disfrutar de una experiencia gastronómica única a bordo de un antiguo vagón de tren restaurado.

Vista panorámica de la Estación de Canfranc reconvertida en hotel de lujo / EL PERIÓDICO

Ruta senderista a la Cascada de las Negras

Además de la visita a este icono del Pirineo, desde los alrededores de la estación parten diversas rutas de senderismo que invitan a descubrir los tesoros naturales del valle del Aragón. Una de las más recomendables es la que conduce a la Cascada de las Negras, un paraje escondido entre valles y bosques que, sobre todo en otoño, ofrece una estampa inigualable.

La excursión, de unos 7,5 kilómetros de distancia y dificultad moderada, comienza en el Col de Ladrones, un antiguo fuerte militar abandonado al que se puede llegar en coche o a pie desde la estación a través de una pista. Desde allí, se toma el GR 11 en dirección al espectacular valle de Izas, uno de los más salvajes del Pirineo.

Varias rutas senderistas permiten conocer en profundidad el valle de Izas. / HUESCA LA MAGIA

El sendero atraviesa bosques y praderas hasta llegar a la hermosa cascada, un salto de agua espectacular aunque menos conocido que otros del Pirineo. La ruta es accesible para todos los niveles, pero conviene extremar la precaución en el tramo de La Cantalera, una zona pedregosa con mayor desnivel y terreno más irregular, especialmente durante el descenso.

Quienes deseen prolongar la ruta pueden continuar hacia otros lugares de gran belleza, como el Ibón de Iserías o de Samán, el collado de Izas o el Pico de la Moleta. Unos paisajes que reflejan la esencia del Pirineo aragonés.