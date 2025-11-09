De Zaragoza a Bangkok: la historia de Jesús Marteles, el aragonés que muestra la Tailandia que no aparece en las guías

Convertir una pasión en un proyecto de vida no es nada fácil, y hacerlo a miles de kilómetros de casa, mucho menos. Sin embargo, el zaragozano Jesús Marteles, como buen maño, se empeñó y lo consiguió. Su historia en Tailandia empezó como un retiro espiritual y acabó siendo el origen de 'Somos Tailandia', una agencia de viajes creada con el propósito de mostrar el país desde dentro y cambiar la forma en la que los turistas lo descubren.

Jesús Marteles conoció por primera vez Tailandia hace ocho años cuando decidió cambiar por completo su vida y hacer un retiro de meditación vipassana. Tanto le gustó la experiencia en este paraíso del sudeste asiático que el zaragozano se mudó junto a su familia durante seis meses en los que recorrieron de norte a sur y de este a oeste todos sus rincones. El aragonés quiso compartir cada una de sus vivencias en Tailandia asesorando y ayudando a otros españoles que querían conocer los secretos del país.

Una iniciativa que se convirtió en una pasión y más tarde en una idea de negocio que Jesús Marteles no dudó en llevar a cabo, convirtiéndose en la primera piedra de lo que es actualmente Somos Tailandia, una agencia de viajes que busca transformar la forma en la que los turistas descubren el país asiático. Crear de cero un proyecto tan grande y tan lejos de la que siempre ha sido tu casa no fue nada fácil. El zaragozano se convirtió en el hombre para todo creando la página web, las redes sociales y las propias rutas en Tailandia.

"Es muy difícil tener una agencia de viajes en Tailandia porque es un país con mucha burocracia donde necesitas el apoyo de ciudadanos locales para llevar a cabo cualquier negocio. Nosotros queremos diferenciarnos de la competencia y buscamos mostrar lo que nadie enseña. La gente busca la esencia y nosotros se lo vamos a dar", explica el propio Marteles que vive a caballo entre Tailandia en Zaragoza, aunque admite pasar cada vez más tiempo en Asia.

Jesús Marteles junto a varios niños en un mercado de Tailandia / SOMOS TAILANDIA

Tailandia se ha convertido en un destino muy turístico en los últimos años e incluso su capital Bangkok es oficialmente la ciudad más turística del mundo tras recibir más de 22,7 millones de habitantes en 2023. Como suele pasar en sitios tan populares, la gran mayoría de viajeros suelen seguir prácticamente la misma hoja de ruta sin conocer cuál es la verdadera esencia del país o ciudad en cuestión. "Hay dos 'Tailandias', la real y la turística. Tailandia no es lo que se ve en internet o lo que enseñan los influencers en redes sociales. Se trata de un país muy desarrollado con falsos mitos como que se puede sobrevivir con muy poco dinero", explica Jesús sobre sus rutas por Tailandia a lugares más alejados de los focos turísticos como Mae Kampong, Baan Nam Rad, Thamma Park o Ding Daeng Doi.

Un grupo durante su visita a Thamma Park / SOMOSTAILANDIA

"Nunca hemos hecho dos viajes iguales"

Cumplir con las exigencias de los clientes siempre es una misión complicada, pero 'Somos Tailandia' lo ha logrado con sus recorridos por templos perdidos, estancias en playas paradisiacas desconocidas, exploraciones de selvas tropicales y un contacto directo con la vida local.

"Nuestros viajes están hechos de corazón a corazón. Son viajes muy personalizados y nunca hemos hecho dos viajes iguales porque cada viaje es un mundo. Hemos hecho lunas de miel, viajes en familia, la gente ha quedado siempre muy contenta. Buscamos que cada viaje sea una inmersión total, una oportunidad para conectar con la cultura tailandesa desde dentro, adaptando cada detalle a los intereses y al estilo de vida del viajero", analiza Marteles sobre el objetivo de cada viaje organizado por 'Somos Tailandia'. Y es que la empresa cuenta con paquetes personalizados donde se incluyen excursiones exclusivas y un acompañamiento 24/7 en destino en el precio final.

Jesús Marteles y su actual pareja posan en una foto en un templo de Tailandia / SOMOS TAILANDIA

Al igual que la popularidad de la propia Tailandia, la empresa del zaragozano se encuentra en pleno proceso de crecimiento para el próximo año con más viajes de autor, nuevas experiencias temáticas, más peso para la gastronomía y la posibilidad de conocer países cercanos como Camboya o Malasia. "Me he recorrido Tailandia en coche, en avión y cada año lo hago tres o cuatro veces para actualizarme. Además, he estado viviendo en diferentes partes del país y así soy capaz de conocer nuevos restaurantes y nuevos destinos que terminan siendo los ingredientes principales de los nuevos tours", concluye el fundador de una agencia de viajes 'made in' Zaragoza que quiere seguir mejorando día a día.