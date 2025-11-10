Colchones dentro del kebab: dos detenidos en Zaragoza por explotación laboral

Los agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han detenido a dos personas como presuntos responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. La actuación se originó tras la recepción de una comunicación ciudadana anónima presentada en el correo trata@policía.es, en la que se alertaba de la posible existencia de trabajo irregular y vulneración de los derechos laborales en un establecimiento de comida rápida de la calle Doctor Horno Alcorta.

Durante la inspección, los agentes identificaron a dos trabajadores, ambos de nacionalidad pakistaní, que se encontraban desempeñando funciones de barra y cocina, sin disponer de residencia ni de permiso para trabajar en España. Además, se localizaron, en una estancia del establecimiento, dos colchones tirados en el suelo, ropa, efectos personales y dos taquillas a modo de armario, lo que apuntaba que estos trabajadores podrían estar pernoctando en el local fuera de su horario laboral.

Colchones en el interior de un kebab de Zaragoza. / El Periódico de Aragón

Tanto la propietaria como el encargado del establecimiento fueron detenidos en el momento de la inspección, pasando ambos a disposición judicial y quedando finalmente en libertad con cargos. Asimismo, los agentes tramitaron un expediente administrativo de expulsión contra el encargado por estancia irregular en territorio español.

El sindicato UGT Aragón presentó el pasado mes de un informe que analiza la explotación laboral en la comunidad, un estudio que refleja que hasta 85 personas han sido identificadas como víctimas de estos abusos en el trabajo. Esto representa 37 más que el año pasado, casi el doble.