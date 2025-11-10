Desalojado el matadero de Fraga por un incendio en la cubierta

Los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) de los parques de Fraga, Sariñena y Monzón están actuando desde las 16.30 horas en un incendio declarado en el matadero de Fraga. El fuego ha obligado a parar la actividad del centro y evacuar a los 14 trabajadores trabajadores que se encontraban en su interior.

El incendio, que se ha propagado por el techo de climatización del edificio, está ya controlado pero todavía tardará en quedar extinguido, según indican desde la institución provincial. Por el momento no constan heridos.

La instalación afectada, destinada al sacrificio de ovino, se encuentra en la salida de la capital del Bajo Cinca en dirección a la localidad leridana de Massalcoreig. Los trabajos de extinción seguirán hasta que cese el riesgo de réplicas.