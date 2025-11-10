Desalojado el matadero de Fraga por un incendio en la cubierta
El fuego ha obligado a parar la actividad del centro y evacuar a todos los trabajadores
Los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) de los parques de Fraga, Sariñena y Monzón están actuando desde las 16.30 horas en un incendio declarado en el matadero de Fraga. El fuego ha obligado a parar la actividad del centro y evacuar a los 14 trabajadores trabajadores que se encontraban en su interior.
El incendio, que se ha propagado por el techo de climatización del edificio, está ya controlado pero todavía tardará en quedar extinguido, según indican desde la institución provincial. Por el momento no constan heridos.
La instalación afectada, destinada al sacrificio de ovino, se encuentra en la salida de la capital del Bajo Cinca en dirección a la localidad leridana de Massalcoreig. Los trabajos de extinción seguirán hasta que cese el riesgo de réplicas.
- La ginecóloga de Zaragoza que superó una tetraplejia: 'Me fui andando del hospital de parapléjicos de Toledo
- Precios disparados de la vivienda en el Pirineo aragonés: 'Hemos sido invadidos por el mercado madrileño
- El bar del campo de fútbol del Atlético Escalerillas, 'el mejor de Zaragoza' por su barra, menú y almuerzos: 'Más de mil veces me han dicho eso
- Microsoft calienta motores en Aragón: estos son los perfiles que busca para sus centros de datos
- El pasaje Palafox de Zaragoza aspira a renacer con la vuelta de la zona comercial y tres salas de cine más
- El barrio más poblado de Zaragoza bate su récord de población extranjera
- Adif se 'desentiende' de la descontaminación de sus suelos en Zaragoza tras la demolición de Correos en el Portillo
- El agua que hará posible la 'nube' de Amazon: así se abastecerá el centro de datos en los montes secos de Zaragoza