Este es el directivo de Stellantis que pilota el desembarco industrial de Leapmotor en Zaragoza

El nombre más relevante en la estructura de la filial de Leapmotor creada en España —denominada LPMIB Automotive Spain- es el de Yann Martin, designado administrador único de la sociedad constituida en Figueruelas (Zaragoza). Se trata de un ingeniero francés con una larga trayectoria dentro del grupo PSA -hoy integrado en Stellantis-, donde llegó a dirigir la fábrica de Vigo, uno de los mayores complejos industriales de la automoción en Europa. Desde aquel puesto lideró lanzamientos de modelos, reorganizaciones productivas y procesos de eficiencia que lo situaron como una figura de referencia dentro del grupo.

Tras su etapa en Galicia, Martin asumió responsabilidades internacionales vinculadas a la industrialización de nuevos modelos dentro de la multinacional, una tarea que exige coordinar proyectos en distintos países, cadenas de suministro, calidad y ritmos de producción en distintas geografías.

Ese recorrido explica su papel en la alianza con la compañía asiática. Martin es ahora el responsable de industrializar todos los vehículos de Leapmotor fuera de China, no solo en Europa. Su trabajo en la filial española consiste en asegurar que los modelos de la marca puedan producirse de manera eficiente y rentable en la fábrica zaragozana de Stellantis, adaptados a normativas europeas, procesos de calidad del grupo y sistemas logísticos compartidos.

El equipo de la filial española de Leapmotor

La sociedad española constituida en Figueruelas se apoya también en un conjunto de apoderados relevantes dentro de Stellantis en España y Portugal. La estructura incluye a perfiles jurídicos como Manuel María Latorre y Pablo Jesús Bolinches, responsables de garantizar el encaje corporativo y contractual; especialistas en fiscalidad y gestión financiera como Patricia Díaz-Vila y Beatriz Cofrade; y figuras técnicas como David Martínez Medina, encargado de homologaciones y certificaciones de modelos.

También participan perfiles ligados a las relaciones institucionales y al diálogo con el territorio, como Antonio González, y responsables del área de compras y aprovisionamiento, entre ellos Yunfei Peng, clave en la selección de futuros proveedores locales. Completan la estructura figuras corporativas como Sonia Fernández Barciela o Gonçalo Pereira Schiappa de Carvalho, con experiencia en organización y gestión multinacional.

La presencia de este equipo directivo procedente de Stellantis evidencia el modelo de funcionamiento de la alianza. Leapmotor pone la marca, la tecnología del vehículo eléctrico y el producto, mientas que Stellantis aporta la fábrica, los procesos, los estándares europeos y la gobernanza corporativa. La designación de Martin y su equipo muestran que el proyecto de Figueruelas se plantea con vocación de continuidad, volumen y proyección internacional.