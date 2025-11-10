La escuela pública se movilizará el 26 de noviembre en Zaragoza contra la concertación de Infantil y Bachillerato

La escuela pública volverá a salir a las calles. Desde sindicatos, partidos políticos y Fapar (Federación Asociaciones de Padres y Madres de Aragón) han convocado una manifestación en contra de la concertación de la etapa de 0 a 3 años y el Bachillerato para el 26 de noviembre, que partirá a las 18.00 horas de la glorieta Sasera de Zaragoza. Y no será este el único acto de movilización. Al mismo se sumarán otras concentraciones en los centros educativos los miércoles 12, 19 y 26 de noviembre, que se realizarán de 8.45 a 9.00 horas en las etapas de Infantil y Primaria y durante el horario de recreo en la de Secundaria.

Las futuras movilizaciones de la escuela pública llegan en rechazo al planteamiento del Gobierno de Aragón de concertar la etapa de 0-3 años como la de Bachillerato, anuncio que realizó el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, en el debate del estado de la comunidad y que los convocantes consideran "totalmente innecesaria". Ya a mediados de este mes de octubre, CGT realizó una concentración en Zaragoza para mostrar su rechazo a esta nueva medida.

Desde las organizaciones han denunciado que en ahora "hay más de 2.000 plazas de Bachillerato sin ocupar en centros públicos, lo que conlleva que los millones de dinero público que la administración va a dar a las privadas que gestionan centros educativos para concertar el Bachillerato son un gasto prescindible" que, indican, no responde a necesidades de escolarización. Así, han apuntado que es un "malgasto de dinero público" que tiene "graves consecuencias"en la escuela pública "ya que retrae recursos económicos que deberían ir destinados a la misma".

Ante esta situación, los convocantes han realizado una encuesta a los centros para que indiquen qué carencias y qué necesidades tienen, que según las convocantes van más allá de la falta de recursos económicos, que dicen que son las únicas necesidades a las que apuntan desde la administración. Como ejemplo han puesto la falta de técnicos de Infantil, de auxiliares de educación especial, de docentes o de personal de administración, entre otros.

En la misma línea, las organizaciones convocantes han señalado que "en todos los centros de Infantil y Primaria falta el profesorado resultante de la reducción de la jornada lectiva a 23 horas y de la reducción para mayores de 55 años". Así, han denunciado que estas reducciones se han implantado pero "no se han dotado en cupo, con el consiguiente maltrato que eso supone para los centros y especialmente para el alumnado más vulnerable".

Según han indicado las convocantes, estas necesidades recopiladas en este cuestionario serán entregadas por registro a la administación "próximamente".

Además, desde Fapar han llevado a cabo otra encuesta a los centros para conocer las necesidades no cubiertas que las familias perciben en sus centros. Como ejemplos han puesto "la falta de climatización, la infradotación de los bancos de libros que no permiten ofrecer lotes completos" o "los numeross problemas de infraestructuras, transporte, comedor...". Son puntos que, han afirmado, hacen que las fmailias tnegan que asumir costes y tareas que no les corresponden".

"Ese dinero que no llega a la escuela pública, pero que al parecer sí está disponible para malgastarlo financiando centros privados, también incluye los numerosos libramientos de gastos de funcionamiento que se adeudan a los centros, tanto de este curso como de cursos anteriores", han subrayado desde Fapar.

Las convocantes de las movilizaciones previstas para el mes de noviembre son Fapar, CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT, ANPE, FABZ, PSOE, CHA, IU, SUMAR, ZEC, Podemos, PCA, Alianza Verde, Somos y Fadea.