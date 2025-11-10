Las familias de Pinseque reclaman un aulario para Secundaria: "Los alumnos deben desplazarse diariamente a Alagón"

Un aulario para Secundaria. Es la demanda que realizan las madres y padres de Pinseque que, representadas por Amypa Puysec, la asociación de madres y padres de alumnos del colegio Miguel Artigas, sostienen que ahora los 289 alumnos se tienen que desplazar al instituto de Alagón cada día, en un recorrido que consideran que pone a estos estudiantes "en riesgo". Su malestar llega porque, según indican, hay un proyecto de obra elaborado desde el año 2022 pero esta todavía no se ha ejecutado y "continúa pendiente de licitación". Solicitan así al Gobierno de Aragón que licite la obra y construya un aulario "integrado" de ESO en la localidad.

Las familias explican que ya se realizó el proyecto de obra y que, en agosto de 2022, el Ayuntamiento de Pinseque cedió el terreno para la construcción del aulario de ESO, y se subsanaron las deficiencias de la parcela para poder albergar en ella un centro educativo. Su denuncia está en que "la DGA aún no ha ejecutado la obra", y los 289 estudiantes de la localidad deben desplazarse a diario a Alagón. Desde la AMPA consideran que este recorrido expone a los alumnos a "los peligros de los desplazamientos por carretera", tales como accidentes o atascos, además de suponer "una pérdida de tiempo" en el día a día.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón comparten que, como ya trasladaron los responsables del área a las corporaciones locales, el proyecto de obra se estaba redimensionando. Según informaron, desde la Secretaria General Técnica se estaba revisando para poder adaptarlo a las necesidades actuales con la previsión de poder licitar los trabajos en 2026. Asimismo, indican que los plazos de trabajo a seguir ya se comunicaron a las corporaciones locales en su momento.

Sin embargo, las familias han vuelto a reclamar un aulario de Secundaria -ya lo hicieron en mayo de 2024- al considerarlo "una necesidad urgente". "Cada día salen desde Pinseque cinco autobuses llenos y eso parece que no va a cambiar. Los niños terminan 6º de Primaria y se tienen que ir a un instituto que además está pendiente de obras y en el que están en barracones, cuando aquí tendrían que cruzar un paso de cebra y ya está", sostienen desde la Amypa Puysec.

Según explican desde la AMPA en base a los datos de la comunidad educativa, el número de alumnos que cada día se desplaza de Pinseque al instituto de Alagón "supera" al de alumnos de este último municipio, lo que es para ellos una evidencia de que su municipio requiere de clases de ESO.

Desde la Amypa Puysec hacen así "un llamamiento inmediato a la DGA" y le solicitan que terminen los "retrasos". "Los estudiantes se merecen cursar la ESO en su propio colegio, en su pueblo, con seguridad y sin sacrificar su tiempo y su seguridad", afirman.