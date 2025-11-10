Mediaset echará un pulso a Aragón TV en Nochevieja: retransmitirá las campanadas en un enclave turístico de Aragón
Telecinco y Cuatro apostarán por Sandra Barneda y Xuso Jones para despedir el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año
A falta de siete semanas para despedir el 2025, las televisiones ya empiezan a pensar en la Nochevieja, una de los momentos más importante del año en clave de audiencias. Uno de los primeros en mover ficha ha sido Mediaset, que ha decidido dar las campanadas en Aragón.
La pasada semana, Telecinco confirmó a la presentadora Sandra Barneda y al influencer Xuso Jones como los rostros que conducirán la entrada en el 2026 en los canales del grupo de Berlusconi. Barneda es una de las mujeres fuertes de Telecinco gracias a su trabajo en formatos de éxito como La isla de las Tentaciones, mientras que Jones, también de la casa, conduce Lo sabe, no lo sabe, en Cuatro.
"Son dos perfiles que apelan a públicos distintos pero complementarios. Sandra Barneda aporta experiencia y peso en el canal principal del grupo -ya condujo las campanadas en 2020-21-; y Xuso Jones suma un perfil juvenil y digital, muy activo en redes", explicaron en una nota de prensa.
Campanadas desde Formigal
La otra gran novedad ha sido el lugar escogido por Mediaset para retransmitir las campanadas de Nochevieja. Según ha publicado "en exclusiva" la cuenta de X Poco Pasa TV, enfocada en el contenido televisivo, el escenario el Pirineo aragonés. "Las campanadas de Mediaset volverán a viajar. El grupo tiene previsto que Sandra Barneda y Xuso despidan el año desde Formigal. Del verano al invierno total. El adiós al 2025 será helado", escribe.
Si en la decisión pesa la búsqueda de ensanchar los resultados de audiencia, llama la atención el lugar escogido. Aragón TV, fiel a su retransmisión en la plaza del Pilar de Zaragoza, cuenta con un suelo bastante sólido en Nochevieja por encima del 20% de share. De hecho, el pasado año la cadena autonómica aragonesa superó su récord con un 23'1% de la cuota de pantalla en la comunidad (140.000 espectadores de media durante el momento de las campanadas), creciendo casi un punto porcentual más y 9.000 espectadores más respecto a 2023.
Telecinco, por su parte, se anotó un discreto 3'5% de share -teniendo en cuenta que su medición se hace en base a la cuota nacional- con 600.000 espectadores delante de la pantalla, ranqueando solo por delante de LaSexta de entre los 6 principales canales.
