Muntra, Reynés, De Guindos, Fainé, Letta o Monti: los grandes líderes que se reunirán en Zaragoza para hablar de Europa

Zaragoza acogerá el próximo 27 de noviembre el XXIV Congreso de Directivos, la principal cita de los máximos responsables empresariales del país. El foro, que se desarrollará en el Auditorio de la capital aragonesa, reunirá a unos 1.500 participantes bajo el lema Europa: del diagnóstico a la acción. El programa de ponentes incluye a grandes líderes empresariales y políticos, tanto a nivel nacional como europeo.

Entre las figuras de más renombre que vendrá a Zaragoza para responsables de compañías tecnológicas y financieras europeas y voces de referencia como Mario Monti, ex primer ministro italiano y excomisario europeo; Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE); Enrico Letta, polítologo y exprimer ministro de Italia; los presidente de Telefónica y Naturgy, Marc Muntra y Francisco Reynés, o el presidente de la Fundación CEDE, Isodro Fainé.

Así lo anunciaron este lunes el vicepresidente de la Fundación CEDE, Ramón Adell, en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Zaragoza junto a la alcaldesa, Natalia Chueca, y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

La anterior edición se celebró hace un año en La Coruña y fue clausurada por el rey de España, Felipe VI, como suele ser la habitual en este evento. Sin embargo, el monarca no podrá asistir en esta ocasión a Zaragoza por problemas de agenda.

Adell destacó que la elección de Zaragoza responde a un entorno donde los directivos y los empresarios «son considerados motor de crecimiento y garantía de futuro”. “El crecimiento económico en los próximos años pasará necesariamente por una colaboración público-privada que genere entornos culturales y productivos favorables. Y eso es precisamente lo que hemos encontrado aquí”, señaló.

El congreso reunirá a representantes de las 40 asociaciones integradas en CEDE, que agrupan a más de 170.000 directivos en toda España. “Es nuestra gran cita anual, el punto de encuentro donde las organizaciones que trabajamos durante todo el año compartimos de forma presencial reflexiones, diagnósticos y propuestas», explicó. «El 27 de noviembre, Zaragoza será la capital de los directivos españoles”, sentenció.

Del "diagnóstico a la acción": Europa como eje del debate

Sobre el lema elegido para esta edición, “Europa: del diagnóstico a la acción”, Adell consideró que la Unión Europea está "hiperdiagnosticada" y "tiene claros los informes, análisis y recomendaciones”, pero insistió en que “no basta con diagnosticar: debemos actuar para no quedar atrapados en la inercia”.

El vicepresidente de CEDE llamó a trasladar las conclusiones europeas al terreno práctico. “No hablamos de algo abstracto. Se trata de qué puede hacer cada empresa, cada sector y cada territorio para afrontar un escenario global marcado por la incertidumbre y la competencia”.

Un programa con destacados ponentes empresariales y económicos

La jornada se abrirá con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el presidente del comité organizador, Fernando Rodrigo. A continuación intervendrá el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Entre los ponentes confirmados figuran también directivos aragoneses como Susana Alejandro (Saica) y Benito Tesier (Brembo), Jorge Costa (Costa Food Group).

El programa abordará tres grandes retos para Europa: la integración del mercado de capitales, el futuro del sector de las telecomunicaciones y la política energética europea y su impacto en la industria. Habrá además una sesión dedicada a la innovación empresarial y un bloque final con visiones comparadas entre Europa y Estados Unidos.

Además, el mismo día del congreso se celebrará en el Auditorio la jornada “Talento en crecimiento”, dirigida a universitarios y estudiantes de FP, con el objetivo de conectar a jóvenes y líderes empresariales, una cita paralela que reunirá a 500 jóvenes. CEDE también ha confirmado un acuerdo con Aragón TV para la retransmisión del congreso, con la emisión íntegra de las sesiones y contenidos disponibles posteriormente en la web de la Fundación.