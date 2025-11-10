El nuevo acceso a Plaza por la A-2 costará 18 millones y estará listo en septiembre de 2027
El Gobierno de Aragón sacará a licitación en las próximas semanas el proyecto para realizar una de las conexiones más demandadas por el sector industrial y logístico de la comunidad. Habrá espacio para el tranvía y reducirá en 5,8 kilómetros los trayectos diarios de cada vehículo
El acceso a Plaza por la A-2 y la calle Turiaso costará 18,2 millones de euros y estará listo en septiembre de 2027. El consejo de administración de Aragón Plaza Logística ha dado luz verde a esta operación, para la que se licitarán la dirección de obra y la ejecución del proyecto en las próximas semanas. El Gobierno de Aragón, representado por el consejero Octavio López, ha celebrado la iniciativa y ha defendido el impacto positivo en las más de 16.000 personas que trabajan en el polígono y en las 600 empresas que tienen su sede en Plaza.
Un demandado proyecto por trabajadores y por el sector empresarial, que desde hace muchos años reclamaban la mejora de este acceso. El propio López presentó hace un año, en octubre de 2024, el proyecto que Aragón Plataforma Logística quería desarrollar en la zona. "Hoy el demandado acceeso norte es una realidad tangible que se hará realidad en 16 meses y consolidará la mayor plataforma logística el sur de Europa", ha presumido el consejero de Fomento, que ha esgrimido que esta conexión "mejorará la vida" de las personas que se desplazan a diario a Plaza. "Tendrá un impacto positivo en el tráfico de mercancías, se contribuye a la sostenibilidad medioambiental y se mejora la seguridad vial con la modernización de infraestructuras", ha destacado el consejero autonómico.
La intención con este proyecto es "descongestionar los accesos existentes" con nuevos lugares de entrada, que permitirán "reducir los tiempos" de los trabajadores en la carretera. Los estudios de la DGA también contemplan una reducción "considerable" del número de kilómetros que cada día tienen que hacer las miles de personas que se mueven hasta Plaza.
