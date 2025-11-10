Nuevo revés a la DGA con la fachada digital de la Torre del Agua: se anula el segundo concurso público

Sigue el culebrón sobre las obras para dotar a la Torre del Agua de Zaragoza de una nueva fachada led y digital que le dé una nueva vida en el futuro. Este icono de la Expo 2008 sigue atascado en un contrato que está en el aire después de salir dos veces a licitación, la primera siendo declarado desierto porque los técnicos que valoraron la única oferta que resultó válida, presentada por la UTE formada por Aneum Led y Fibratel, fue calificada con una puntuación que no llegaba al umbral mínimo exigido. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ahora le da un nuevo varapalo a la entidad contratante, Expo Zaragoza Empresarial, dependiente de la DGA, ya que el recurso de la UTE ha sido atendido y tendrá que valorar de nuevo esta puja.

Esta decisión del Tribunal de Contratos obliga al Gobierno aragonés a "desistir del procedimiento de licitación del expediente 'Suministro de la instalación de una fachada digital para la iluminación dinámica y espectacular de la Torre del Agua', una decisión que mantiene encendida la polémica en torno a una nueva fachada llamada a ser espectacular pero que de momento el único espectáculo lo está dando el procedimiento de contratación.

Y es que el primer capítulo de este culebrón fue la exclusión de las dos ofertas recibidas más potentes en esta licitación. Por un lado, la de Telefónica España, que presentó su oferta sorprendentemente tarde, concretamente "seis minutos después" de que expirara el plazo para hacerlo. Y segundo la de Bienvenido Gil, una firma que se apoyaba en otra empresa, Saco Technologies, que casualmente tenía como administrador único a Miguel Fontgivell, que es el mismo que tiene Oboria Digital, la empresa que diseñó el proyecto de iluminación y de fachada digital, y la que asumirá la dirección y supervisión de estas obras de instalación, que está valorada en más de 6 millones de euros (IVA incluido).

El segundo episodio llegó cuando la única oferta válida, la de Aneum Led y Fibratel, fue desestimada por no superar el umbral mínimo en su propuesta técnica, y fue declarado desierto el concurso volviendo a salir a continuación en condiciones "idénticas" al anterior. Esta UTE decidió recurrir esta valoración de su puja asegurando que se habían aplicado criterios "arbitrarios" y cuestionando que la valoración fuera adecuada y justa.

Llevó su planteamiento al TACPA y ahora se acaba de pronunciar. Concretamente el pasado 5 de noviembre notificó a las partes afectadas que resolvía el recurso especial interpuesto por la UTE, asegurando que "se estima parcialmente" este e "implica la anulación del acto impugnado (exclusión del procedimiento de las recurrentes y declaración desierta de la licitación)".

"Por tanto, como consecuencia de la citada anulación tanto de la exclusión de la licitadora como de la declaración de desierto del procedimiento", acordó "retrotraer el procedimiento de licitación al momento anterior de emitir el informe de valoración del Sobre B, que contiene la propuesta sujeta a juicios de valor, el cual deberá ser emitido nuevamente con la debida motivación en relación con los criterios: exposición del proceso constructivo, garantía de suministro y calidad de la marca y modelo propuestos, y planificación de las compras, suministros en instalación en la obra".

Y así ha sido, el segundo concurso ha sido anulado, y Expo Zaragoza Empresarial ya ha hecho público el "desestimiento", y también la valoración técnica dada a Aneum Led y Fibratel, que de esta manera aún podría ser la adjudicataria de unas obras que ya acumulan un mes de retraso.