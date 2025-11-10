Plaza se prepara para la llegada del tranvía: el acceso en el futuro se hará por esta calle

El nuevo acceso a la plataforma logística Plaza contará con la infraestructura necesaria para que el tranvía llegue hasta el corazón del complejo empresarial más importante de la comunidad. La construcción de esta nueva conexión, que se licitará en las próximas semanas por 18 millones de euros, posibilitará la extensión de este medio de transporte hasta Plaza. Una medida que se encuentra en una fase muy incipiente, como ha reconocido el consejero de Fomento de la DGA, Octavio López, y que se ha anunciado casi en paralelo al debate sobre la extensión del tranvía hasta Arcosur.

López, que ha comparecido en rueda de prensa este lunes para explicar la nueva conexión de Plaza que también implica la ampliación en 70 hectáreas del complejo, que podrá dar cabida a más empresas, ha anunciado esta posible extensión del tranvía. "No compromete a que tenga o no tenga que llegar hasta ahí el tranvía", ha precisado el responsable de Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, que sí ha destacado que la nueva obra contará con "la infraestructura que permita que el tranvía pueda llegar hasta ahí".

El propio consejero ha admitido que "no se ha tomado la decisión" en el seno de Aragón Plataforma Logística de potenciar o no que vaya el tranvía hasta Plaza. Sí que ha destacado López como una iniciativa más avanzada la ampliación del tranvía hasta Arcosur, el barrio zaragozano en expansión que concentra muchos esfuerzos de las administraciones aragonesas y en el que se levantarán hasta 18.000 viviendas, según el último pacto entre DGA, Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y la junta de compensación. "Se está estudiando una nueva línea hasta Arcosur, que está en vías de analizarse", ha dicho López. Varias mociones en el consistorio de la capital aragonesa han instado al equipo de Natalia Chueca a estudiar las posibilidades de alargar este medio de transporte hasta este barrio en expansión.

Si se cumplen con los plazos que Aragón Plataforma Logística ha presentado este lunes, la nueva conexión entre la calle Turiaso y la A-2 estará lista en septiembre de 2027. Una fecha muy alejada de 2043, en la que termina la concesión que desarrolla la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza (Traza). Antes de que llegue ese año, el ayuntamiento sabe que el pico de habitantes en el barrio exigirá nuevos transportes y mejora de la movilidad, con 2028 como año "clave", ya que entonces habrá un número considerable de vecinos en el barrio.

En el convenio que firmó junto a la DGA, Ibercaja y la junta de compensación, el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometía a "iniciar estudios para valorar la viabilidad de extender la línea del tranvía que actualmente tiene su final, y origen, en el límite oeste de las calles Cantando bajo la lluvia y Un americano en París". Es decir, en Valdespartera. En cualquier caso, esos estudios ya están en marcha. Como ya informó este diario, ampliar la actual línea 1 del tranvía, en sus condiciones actuales, es jurídicamente inviable. Y esa es la única opción descartada a día de hoy.

El resto, que también incluyen la posibilidad de prolongar el tranvía con un nuevo contrato independiente del de la línea 1, todavía están en estudio. Aunque, eso sí, fuentes municipales matizan que esa opción es muy cara y que necesitarían de ayuda externa, especialmente del Gobierno de España, para poder ejecutarla. Pero no está descartada. Otras alternativas más económicas serían el tranbús o líneas de alta capacidad, así como el refuerzo del autobús urbano convencional. Sea como fuere, el tiempo apremia y será a partir de 2028 cuando comenzarán a implementarse.