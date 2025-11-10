Protección de la infancia: la sede en Zaragoza de Aldeas Infantiles retira el retrato de su fundador tras saberse que cometió abusos

El austríaco Hermann Gmeiner, fallecido en 1986 y fundador de la reconocida oenegé Aldeas Infantiles SOS abusó sexualmente de al menos ocho niños en Austria entre las décadas de 1950 y 1980 según ha reconocido la propia organización.

Aldeas Infantiles SOS es una organización humanitaria multinacional, fundada en 1949 por Gmeiner y con presencia en todo el mundo. Como gesto simbólico en las oficinas de la entidad se han retirado los retratos de su fundador, un cambio que también ha llegado a la delegación aragonesa. En la comunidad su actividad está ligada varios centros de día y a viviendas tuteladas para menores. Forma parte de la patronal OEIS, la Asociación Estatal de Organizaciones de Acciones e Intervención Social, que integra a entidades privadas, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.

En este momento, los trabajadores en Aragón de la entidad están en un periodo de protestas para pedir que las empresas del sector de la protección y la reforma aumenten sus recursos a la atención de los menores, reclamando la necesidad de contar con dos profesionales como mínimo por turno en todos los pisos tutelados y una actualización de las tablas salariales.

Gmeiner, fallecido en 1986 a los 66 años, habría cometido «abuso sexual y violencia física» contra ocho varones menores de edad, si bien no se pueden descartar más casos, según ha detallado la entidad en un comunicado en su página web. Entre 2013 y 2023, los ocho afectados participaron en un proceso de protección de víctimas y recibieron una indemnización de 25.000 euros cada uno, además de apoyo terapéutico.

La entidad ha defendido que se han separado de ese pasado, no a través de una actualización, sino mediante un reinicio completo de la organización.