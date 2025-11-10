El pueblo de España con más salero está en Aragón: juega un papel fundamental cada invierno

Se acerca el invierno y con ello el riesgo y el aumento de probabilidades de que nieve en Aragón y en muchas otras partes del país, sobre todo en las zonas montañosas y de gran latitud. Uno de los 'ingredientes' más valorados a la hora de evitar fuertes heladas es la sal. Más acostumbrado a servir como condimento de alimentos o conservante de los mismos, con la llegada del frío se convierte en uno de los compuestos químicos más útiles para evitar las heladas y la acumulación de nieve en miles de carreteras de toda la península.

Este pueblo ubicado en la Ribera Alta del Ebro ha proporcionado a España entera miles de millones de toneladas de sal para la viabilidad invernal de las comunidades autónomas, su pico más alto hace ya cuatro años, cuando en solamente 10 días distribuyeron 100.000 toneladas de este compuesto.

Se trata de Remolinos, situado al noroeste de Alagón, a 34 kilómetros de Zaragoza. Actualmente, cuenta con 1.023 habitantes censados, 221 menos que hace 25 años y hasta más de 600 menos si se miran datos de la localidad de hace 40 años, según el instituto Nacional de Estadística (INE), y es conocido precisamente por su masiva producción 'salada'.

Sus minas ya reconocidas en todo el país tuvieron un papel clave cuando Filomena llamó a la puerta hace casi cinco años gracias a la producción de esta sustancia. ¿Por qué? Pues por la distribución de más de 17 mil toneladas de sal por toda España en más de 700 camiones que la empresa que dirige la actividad en estas cuevas, Ibérica de Sales S. A., gestionó en un solo día, el 11 de enero de 2021.

Vende sales de todo tipo, pero las realmente útiles para la viabilidad invernal tienen ciertas características que las distinguen. Como bien apunta esta empresa, se diferencian por el grosor de tamaño medio (de 0 milímetros a 6,3 el grano) y por pertenecer a la gama de sales secas, las cuales siguen siendo efectivas hasta en temperaturas de -15ºC.

El último dato de esta empresa refleja más de 16,3 millones de euros de ingresos generados en el año 2023, según el ranking de empresas del Diario El Economista.