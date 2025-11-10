Pedro Sánchez solo ha cumplido un tercio de sus compromisos con Teruel Existe para la investidura de 2019

Hace seis años, el 10 de noviembre de 2019, los españoles acudían a las urnas para elegir a un nuevo presidente del Gobierno. Entre los 350 diputados seleccionados, uno que rompía el molde: Tomás Guitarte llegaba al Congreso con la marca Teruel Existe. El representante aragonés saltaba al foco nacional al negociar su apoyo al PSOE y elevar a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, que había ocupado de manera interina tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Teruel Existe llegó a un acuerdo con quien hoy es todavía el máximo representante político en España. Un pacto con 58 medidas de las que hoy se han cumplido solo el 32% y están en ejecución otro 46%.

La situación de las casi 60 medidas que Teruel Existe y el PSOE acordaron para la investidura de Sánchez es diferente para cada una. Los de Tomás Guitarte consideran que el Gobierno ya ha cumplido con 18 de ellas, un 32% de todas las iniciativas. En proceso se encuentran otras 27, por lo que según las cuentas de la España Vaciada en Aragón un 46% de las medidas siguen en la agenda de Moncloa. Sin embargo, lamentan que 13 (un 22%) no han prosperado ni un ápice desde el pacto rubricado hace más de un lustro.

El llamado Pacto de Estado por la Repoblación y el Equilibrio Territorial (nombre completo del acuerdo) ahondaba en las cuestiones troncales de la acción política de Teruel Existe, como las telecomunicaciones, las infraestructuras que atravesaban la provincia turolense, la transición justa, los servicios en el medio rural o el desarrollo de la ferrocarril. El cumplimiento del Gobierno es desigual, según los puntos de análisis que se observen.

La entonces portavoz del PSOE, Adriana Lastra, y Tomás Guitarte (Teruel Existe) muestran el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. / EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

La creación del Ministerio de Transición Ecológica, la desconcentración de algunas estructuras del Estado (Centro de competencias digitales de Renfe en Teruel), los incentivos fiscales como la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento o el mantenimiento de puntos de compra presencial de billetes de tren son algunos de los tantos que los de Tomás Guitarte se apuntan en las acciones de la primera legislatura completa de Pedro Sánchez en Moncloa. También los avances en la A-68, con cuatro de las nueve licitaciones solicitadas por Teruel Existe ya completadas. Otras tres iniciativas relacionadas con la N-211 y sus variantes también avanzaron durante la pasada legislatura, como la firma de dos convenios de Transición Justa centrados en Andorra-Sierra de Arcos y con los agentes sociales y trabajadores afectados por el cierrre de la térmica.

Para Teruel Existe sigue en proceso el acuerdo de 130 medidas para afrontar el reto demográfico, dotado con 10.000 millones de euros durante la pasada legislatura y con impacto todavía en la presente. En materia de infraestructuras, la A-40 y la N-330 siguen con licitaciones y redacción de proyectos, como en el caso de las variantes de la N-211, que sí ha tenido algunos avances técnicos. No tanto en la A-25 entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo, con solo un hito de los cuatro solicitados en tramitación. La autovía del Jiloca también cuenta con partida presupuestaria para su estudio.

En el caso del ferrocarril y del corredor Cantábrico-Mediterráneo, solo la recuperación del proyecto entre Zaragoza y Teruel se completó, pero otros muchos estudios siguen o quedaron paralizados por el fin de la legislatura. En el caso de las telecomunicaciones, la priorización de la España Vaciada, el apoyo a los polígonos en el medio rural o la banda ancha en zonas despobladas comenzó a implantarse (se considera en ejecución), pero no ha llegado a todos los rincones del país. Lo mismo puede pasar con otras acciones para el medio rural: Teruel Existe considera que se ha aumentado la presencia de Guardia Civil en el medio rural, pero es una denuncia que alcaldes y vecinos mantienen en muchas zonas despobladas de Aragón y toda España.

Entre las acciones que Sánchez todavía no ha afrontado destaca el mecanismo de financiación contra la despoblación (destinar el 1% del PIB a estas medidas), estudios sobre el papel del tren en zonas rurales o la creación de un área en el INEM centrada en ofertas en el medio rural.

En Teruel Existe se muestran "moderadamente satisfechos" con los objetivos cumplidos por el Gobierno central hasta la fecha. "Hay que recordar el contexto de la legislatura, que duró tres años y medio, dos de ellos de pandemia. En ese tiempo se cambiaron las prioridades de la acción del Gobierno, como es lógico", recuerda Tomás Guitarte, líder de la formación y actual portavoz en las Cortes de Aragón.

El propio Guitarte destaca las ayudas al funcionamiento, un elemento en el que sigue insistiendo al "exigir que se eleven hasta el 20% que permite la UE". El líder del partido califica de "logro" otros asuntos como "infraestructuras que se habían desechado, como la A-68, la A-40 o la A-25". "Empujamos para que se mejorara la electrificación del ferrocarril, se extendiera la fibra y el 5G por la provincia. Y, muy importante, pusimos encima de la mesa la política de desconcentración de organismos y empresas públicas", concreta Guitarte, que admite "la espina clavada" de otro proyecto clave para Teruel: "La aceleración de los trámites para el corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta capacidad".