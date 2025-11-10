El viaje en tren más bonito de España regresa a Aragón antes de 2026: fechas y precios

Los viajes en tren por España están en boca de todos. La línea de alta velocidad está recibiendo más críticas que nunca por los retrasos, averías e incidencias que afectan a miles de viajeros. Además, en los últimos días se ha anunciado por fin la fecha en la que Madrid y Lisboa estarán conectadas por alta velocidad dentro de un megaproyecto europeo donde está incluida también la conexión por París.

Aunque la gente suele buscar en el tren un medio de transporte que te lleve a tu destino en el menor tiempo posible, hay otro perfil de viajero sin ningún tipo de prisa que se dedica a contemplar el paisaje alrededor de las vías. Un viaje que todavía puede ser más inolvidable si los vagones nos retroceden al pasado, cuando la llegada de una línea ferroviaria a una localidad era símbolo de esperanza.

España todavía mantiene varias líneas de tren que podrían considerarse de las más bonitas de Europa. Según la revista Viajar, perteneciente también al grupo Prensa Ibérica, el tren Transcantábrico Gran Lujo de Renfe es el más bonito de nuestro país. Un recorrido de ocho días por todo el norte de España que parte desde San Sebastián con destino a Santiago de Compostela, en carruajes de lujo de los felices años 20.

Hay otro viaje en tren que no tiene nada que envidiar al Transcantábrico. Se trata del Tren Azul, que vuelve a Aragón en dos ocasiones antes de 2026. Después del éxito del pasado verano, Alsa y Azaft ofrecen de nuevo la oportunidad de viajar en el Tren Azul de Zaragoza a Canfranc el 15 de noviembre y el 13 de diciembre. La segunda fecha será todavía más especial porque, durante los kilómetros finales, los viajeros podrán contemplar un paisaje invernal con la nieve como protagonista.

Vista panorámica de la Estación de Canfranc reconvertida en hotel de lujo / ARCHIVO

Será un viaje con un marcado carácter ferroviario, en el que la locomotora diésel 333-107 de la AAFM dará lo mejor de sí, especialmente en el trayecto entre Jaca y Canfranc. En este tramo se ascenderán 368 metros a lo largo de casi 25 kilómetros, por lo que el tren se enfrentará a pendientes que en algunos puntos alcanzan casi las 20 milésimas.

Cuando se llegue a Canfranc, los viajeros podrán contemplar la belleza de la estación internacional, que fue remodelada recientemente, y pasear por uno de los rincones más bonitos del Pirineo. Tras un buen rato en el pueblo, se emprenderá el viaje de vuelta a Zaragoza.

Horarios y precios

Ida:

Zaragoza Delicias: 8:42 h

8:42 h Zaragoza Goya: 8:50 h

8:50 h Canfranc: llegada a las 12:08 h

Vuelta:

Canfranc: salida a las 18:45 h

salida a las 18:45 h Jaca: llegada a las 19:14 h / salida a las 19:44 h

llegada a las 19:14 h / salida a las 19:44 h Zaragoza Goya: llegada a las 22:37 h

llegada a las 22:37 h Zaragoza Delicias: llegada a las 22:41 h

Comida: libre.

Tarifas base: