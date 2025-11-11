Aragón calienta motores para la temporada de esquí: las estaciones de Aramón suman ya 1.022 cañones de innivación de última generación

Las estaciones invernales del grupo Aramón disponen ya de un total de 1.022 nuevos cañones de innivación de última generación, impulsados en dos años, para afrontar la nueva temporada de esquí con garantías en el Pirineo aragonés y en el mismo grado de competitividad que las mejores instalaciones del país.

Así lo ha asegurado este martes el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, en una comparecencia hecha en la estación de Formigal, que contará al inicio de la temporada de esquí de este año, el próximo 29 de este mes en las estaciones de Aramón, con 532 cañones de innivación de estas características, a los que se suman 110 en Panticosa, 319 en Cerler y otros 61 en Valdelinares (Teruel).

Azcón, que ha enmarcado esta actuación en el marco del Plan Pirineos y del compromiso alcanzado al inicio de la actual legislatura de invertir 78 millones de euros en innivación artificial en un periodo de 4 años, ha explicado que esta inversión tiene como objetivo principal que el turismo de nieve siga siendo uno de los pilares fundamentales de la economía en la provincia altoaragonesa.

Tras destacar que hasta el momento se han invertido 40 de los 78 millones anunciados, el dirigente aragonés ha destacado la "eficiencia" medioambiental de los nuevos cañones, con un consumo menor de agua y un treinta por ciento menos de energía que los antiguos.

Ha comentado que para potenciar su eficacia se han construido tres nuevas balsas de agua de suministro para los nuevos cañones de nieve que permitirán aumentar las dotaciones en un 73 % en Formigal, en un 243 % en Cerler y en un 80 % en Valdelinares.

El responsable institucional ha destacado que en el marco de este plan inversor se pondrán en marcha en la próxima temporada en las estaciones de Formigal y Javalambre (Teruel), "de forma pionera en España", un total de 4 generadores de nieve ‘SnowFactory’. Según ha explicado, “la tecnología ‘SnowFactory’ es capaz de producir nieve incluso con temperaturas positivas, lo que garantizará la continuidad de la actividad en las cotas más bajas de las estaciones durante la temporada de nieve y ayudará, por tanto, a impulsar la economía de los valles”.

Todas estas nuevas infraestructuras, ha insistido, estarán operativas para el arranque de la temporada.

Falta de vivienda

El presidente del Ejecutivo aragonés ha destacado que a través del Plan Pirineos se han puesto en marcha o están ejecución a lo largo de los dos últimos años proyectos por un importe de 146,5 millones, entre los que ha destacado la instalación de telecabinas entre Benasque-Cerler (29 millones) y Astún-Candanchú (35 millones) o la renovación del telesilla del Sarrau, en Cerler (4,5 millones).

Además, del sector de la nieve, Azcón ha destacado inversiones en otras actuaciones no vinculadas a la nieve y orientadas a posibilitar una desestacionalización del turismo en el Pirineo: entre otras 3 millones para una vía verde entre los ríos Cinca y Ara, 7 millones para el tobogán turístico de Panticosa o 7 millones más para el asfaltado de la pista entre Plan y Chía.

Azcón ha anunciado, por otra parte, la adjudicación, antes de finales de año, del Lote 1 de nuevo mapa concesional del transporte por carretera, que, según ha asegurado, permitirá que más de diez mil vecinos de la comarca del Alto Gállego, donde se ubica la estación de Formigal, puedan desplazarse en autobús hacia la capital oscense con más facilidad y mejores horarios.

Además se ha referido a las inversiones acometidas en el marco del Plan Más Vivienda Mejor Turismo para impulsar la construcción de viviendas para jóvenes y trabajadores en zonas turísticas de la comunidad. "No puede ser que la falta de vivienda en estas zonas sea un obstáculo para jóvenes y trabajadores", ha dicho el presidente, quien ha destacado que en el Pirineo se están impulsando 60 viviendas en Sallent de Gállego, 16 en Panticosa y 15 en Benasque.