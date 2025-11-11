El colegio Lucien Briet de Zaragoza denuncia falta de personal: "Es muy difícil mantener el nivel de calidad que deseamos"

Tres figuras esenciales que, sostienen, no están. El equipo directivo del colegio Lucien Briet de Zaragoza ha denunciado que en el centro falta un auxiliar administrativo, un oficial de mantenimiento y personal de limpieza, lo que supone que la dirección deba asumir, además de sus funciones habituales, "tareas adicionales" y, añaden, "seguir atendiendo las clases cada día". Según explican, esto les hace "imposible" ofrecer la atención y el servicio con la calidad que requiere y merece la coumunidad educativa, pero apuntan que por ahora la administración no les ha dado ninguna solución, sino que solo les han informado que no van a cubrir ni los puestos de limpieza ni el de oficial. Ante este escenario, desde la asociación de familiares de alumnos han convocado una concentración en la puerta del patio de Primaria este miércoles, día 12 de noviembre, de 8.45 a 9.00 horas.

El equipo directivo indica que ha realizado "las gestiones oportunas" ante el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón ante esta falta de personal que denuncian, pero la respuesta que han recibido "no soluciona el problema". Por un lado, desde el consistorio les han indicado que los puestos de mantenimiento y limpieza, que dependen del mismo al ser personal no docente, no se van a cubrir.

Por otro lado, la dirección del Lucien Briet señala que desde el Gobierno de Aragón les han explicado que "están en ello", aunque temen que el problema se alargue en el tiempo. "Sabemos que en otros centros esta situación se ha prolongado durante meses sin incorporar estas figuras tan imprescindibles", sostienen.

Desde el Departamento de Educación de la DGA explican que la plaza de auxiliar está vacante desde el pasado 30 de octubre. Desde hacía cinco años, la ocupaba una misma profesional, pero con el concurso de traslados le asignaron a la misma otro destino. La persona a la que le asignaron este puesto dejó la vacante por una excedencia. Educación ya ha solicitado el llamamiento de esta plaza, un llamamiento que debe realizar Función Pública.

El equipo del Lucien Briet expresa que tratará de que la situación de déficit "afecte lo menos posible" a su centro, aunque remarcan que "con estos recortes y la falta de personal es muy difícil mantener el nivel de calidad" que desean que haya. Así, han asegurado que continuarán reclamando la incorporación del personal para lograr que el colegio tenga un "buen funcionamiento".