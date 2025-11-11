Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Lázaro, reelegido como secretario general de una OSTA en crecimiento

El líder sindical reivindica la confrontación, la huelga y la caja de resistencia como ejes de acción de la central aragonesista

El secretario general de OSTA, David Lázaro, acompañado de su ejecutiva, en el cierre del congreso del sindicato aragonesista.

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

El sindicato aragonesista OSTA ha reelegido a David Lázaro como secretario general para los próximos cuatro años, en el marco de su V Congreso Nacional, que se celebrado Zaragoza entre el lunes y el martes bajo el lema A Ixena. Trabajando todas juntas. La candidatura que encabezada obtuvo el 94,8% de los apoyos, un resultado que refleja, según la organización, el amplio respaldo de la militancia a la línea desarrollada en los últimos años.

Lázaro, exdelegado sindical en Pikolin, lleva al frente de OSTA desde 2016 y ya fue reelegido en el cargo hace cuatro años, también con un amplio apoyo –el 90,3% de los votos–. En este tiempo ha impulsado el crecimiento del sindicato en representación y afiliación. Ahora asume el reto de potenciar aún más la organización liderando un "equipo diverso" que representa su "pluralidad sectorial".

La cita ha servido para renovar los órganos de dirección y definir las prioridades del sindicato. La nueva ejecutiva nacional estará compuesta por Alberto Navarro (Organización y Tesorería), Piluca Baselga (Formación y Estudios Sindicales), Jorge Ruiz de Lazcano (Acción Sindical y Negociación Colectiva), Mayte Serrano (Políticas de Igualdad y Género), Mayka Solves (Internacional y Política Institucional), Juanjo Baquedano (Comunicación), Pilar Ruiz (Sindicalización y Participación) y Serchio Tella (Estrategias y Servicios Jurídicos). Además, se ha elegido una nueva Comisión Revisora de Cuentas.

Los 25 años de OSTA y las cajas de resistencia

Durante el congreso, que reunió a delegadas y delegados de todo Aragón, se presentó el libro Caminando enta lo contrapoder (Caminando hacia el contrapoder), un repaso a los 25 años de historia de la organización, y se debatió sobre el papel de las cajas de resistencia como instrumento para sostener procesos de movilización laboral.

En este sentido, Lázaro defendió situar “la confrontación y la huelga en el centro de la acción sindical”, reivindicando la caja de resistencia de OSTA como “la herramienta más potente” para afrontar negociaciones y conflictos laborales.

El secretario general destacó que, en los últimos cuatro años, el sindicato ha incrementado su representatividad un 35% y su afiliación un 19,6%. Reafirmó también el rechazo al diálogo social tal y como se desarrolla en la actualidad y subrayó que “la confrontación no es una opción, es una obligación”. Avanzó además un nuevo plan interno de formación sindical basado en ideología, análisis político y práctica organizativa, con el objetivo de “crear delegados formados, críticos y preparados para la lucha”.

Por un salario mínimo aragonés

Entre las resoluciones aprobadas en el congreso figuran la reivindicación de una hacienda foral aragonesa con plena capacidad de gestión y recaudación, la reclamación de la deuda histórica del Estado, la creación de una banca pública propia, la implantación de un salario mínimo aragonés de 1.400 euros en 14 pagas y una reforma fiscal autonómica “progresiva y redistributiva”. También se incluyen compromisos en materia de igualdad, contra la precariedad y de defensa de los servicios públicos frente a procesos de privatización.

Lázaro denunció además el “extractivismo energético” y el “abandono institucional” del territorio, reclamó soberanía energética y territorial y el desbloqueo de infraestructuras como Canfranc o el eje Cantábrico-Mediterráneo. “No queremos ser el patio trasero energético de nadie. Aragón tiene derecho a decidir su futuro y a vivir mejor”, afirmó.

El congreso concluyó con un mensaje de unidad y movilización. “El futuro no se pide, se construye. La confrontación es nuestra obligación, y OSTA es la esperanza de miles de trabajadoras y trabajadores que creen que otro Aragón es posible”, defendió Lázaro. "Hasta que la dignidad se haga costumbre", agregó para concluir su discurso entre aplausas y vivas: "Entalto OSTA, entalto la clase trabajadora aragonesa y entalto Aragón libre”.

