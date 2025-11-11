David Lázaro, reelegido como secretario general de una OSTA en crecimiento

El sindicato aragonesista OSTA ha reelegido a David Lázaro como secretario general para los próximos cuatro años, en el marco de su V Congreso Nacional, que se celebrado Zaragoza entre el lunes y el martes bajo el lema A Ixena. Trabajando todas juntas. La candidatura que encabezada obtuvo el 94,8% de los apoyos, un resultado que refleja, según la organización, el amplio respaldo de la militancia a la línea desarrollada en los últimos años.

Lázaro, exdelegado sindical en Pikolin, lleva al frente de OSTA desde 2016 y ya fue reelegido en el cargo hace cuatro años, también con un amplio apoyo –el 90,3% de los votos–. En este tiempo ha impulsado el crecimiento del sindicato en representación y afiliación. Ahora asume el reto de potenciar aún más la organización liderando un "equipo diverso" que representa su "pluralidad sectorial".

La cita ha servido para renovar los órganos de dirección y definir las prioridades del sindicato. La nueva ejecutiva nacional estará compuesta por Alberto Navarro (Organización y Tesorería), Piluca Baselga (Formación y Estudios Sindicales), Jorge Ruiz de Lazcano (Acción Sindical y Negociación Colectiva), Mayte Serrano (Políticas de Igualdad y Género), Mayka Solves (Internacional y Política Institucional), Juanjo Baquedano (Comunicación), Pilar Ruiz (Sindicalización y Participación) y Serchio Tella (Estrategias y Servicios Jurídicos). Además, se ha elegido una nueva Comisión Revisora de Cuentas.

Los 25 años de OSTA y las cajas de resistencia

Durante el congreso, que reunió a delegadas y delegados de todo Aragón, se presentó el libro Caminando enta lo contrapoder (Caminando hacia el contrapoder), un repaso a los 25 años de historia de la organización, y se debatió sobre el papel de las cajas de resistencia como instrumento para sostener procesos de movilización laboral.

En este sentido, Lázaro defendió situar “la confrontación y la huelga en el centro de la acción sindical”, reivindicando la caja de resistencia de OSTA como “la herramienta más potente” para afrontar negociaciones y conflictos laborales.

El secretario general destacó que, en los últimos cuatro años, el sindicato ha incrementado su representatividad un 35% y su afiliación un 19,6%. Reafirmó también el rechazo al diálogo social tal y como se desarrolla en la actualidad y subrayó que “la confrontación no es una opción, es una obligación”. Avanzó además un nuevo plan interno de formación sindical basado en ideología, análisis político y práctica organizativa, con el objetivo de “crear delegados formados, críticos y preparados para la lucha”.

Por un salario mínimo aragonés

Entre las resoluciones aprobadas en el congreso figuran la reivindicación de una hacienda foral aragonesa con plena capacidad de gestión y recaudación, la reclamación de la deuda histórica del Estado, la creación de una banca pública propia, la implantación de un salario mínimo aragonés de 1.400 euros en 14 pagas y una reforma fiscal autonómica “progresiva y redistributiva”. También se incluyen compromisos en materia de igualdad, contra la precariedad y de defensa de los servicios públicos frente a procesos de privatización.

Lázaro denunció además el “extractivismo energético” y el “abandono institucional” del territorio, reclamó soberanía energética y territorial y el desbloqueo de infraestructuras como Canfranc o el eje Cantábrico-Mediterráneo. “No queremos ser el patio trasero energético de nadie. Aragón tiene derecho a decidir su futuro y a vivir mejor”, afirmó.

El congreso concluyó con un mensaje de unidad y movilización. “El futuro no se pide, se construye. La confrontación es nuestra obligación, y OSTA es la esperanza de miles de trabajadoras y trabajadores que creen que otro Aragón es posible”, defendió Lázaro. "Hasta que la dignidad se haga costumbre", agregó para concluir su discurso entre aplausas y vivas: "Entalto OSTA, entalto la clase trabajadora aragonesa y entalto Aragón libre”.