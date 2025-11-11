Detenidas dos personas en el aeropuerto de Zaragoza por intentar viajar con pasaportes falsificados

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el puesto fronterizo del aeropuerto de Zaragoza a dos personas de nacionalidad china como presuntos autores de un delito de falsedad documental, tras comprobar que los pasaportes que portaban, en este caso japoneses, estaban falsificados.

Los hechos ocurrieron en torno a las 19.00 horas del pasado 7 de noviembre, cuando los agentes que prestaban servicio en la zona de embarque, observaron la actitud nerviosa y esquiva de dos viajeros que permanecían en las inmediaciones de los controles previos.

Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron abandonar apresuradamente la zona, motivo por el que los agentes procedieron a interceptarlos e identificarlos.

Durante la verificación documental, los policías comprobaron que los pasaportes presentaban numerosas anomalías en la impresión, escritura física y elementos de seguridad, así como incongruencias en la página biográfica, indicando todo ello que se trataba de documentos falsificados. Además, una vez identificados plenamente, se trataba de un hombre y una mujer de origen chino.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, quien decretó su libertad con cargos.