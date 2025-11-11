Endesa adapta la renovación de sus molinos de La Muela a las exigencias de Defensa

La nueva transición ecológica de La Muela está más cerca. Endesa, a través de su filial de energías renovables Enel Green Power España, ha modificado el proyecto con el que quiere cambiar 81 antiguos aerogeneradores, pioneros en Aragón, por otros seis más modernos y con la misma capacidad de producción energética, 35 megavatios. La firma ha tenido que llevar a cabo esta modificación después de que, hace unos meses, el Ministerio de Defensa bloquease la iniciativa amparándose en las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Zaragoza.

Los parques eólicos Aragón, Muela II y Muela III cambiarán su imagen cuando se complete el proyecto. Según explica Enel en la última modificación realizada, los 81 aerogeneradores que componen estas tres zonas se quedarán en solo seis. En el caso del parque Aragón, "sin aumento de potencia instalada", la filial renovable de Endesa, planea "desmantelar todos los existentes" (16 molinos) a cambio de colocar un nuevo aerogenerador, con mayor capacidad. Lo mismo ocurre con Muela II (se eliminarán los 40 molinos que lo forman) y con Muela III (quitando 25 molinos), que pasarán a tener dos y tres aerogeneradores, respectivamente, según han informado fuentes de Endesa.

La reducción del número de aerogeneradores en el paisaje de La Muela, una reivindicación de los últimos tiempos por parte de los ciudadanos y del consistorio, no afectará a la potencia energética de los tres parques. Seguirá teniendo 35 megavatios y cada uno de los molinos tendrá entre 3,6 y 6 megavatios, según han confirmado fuentes oficiales de Enel a este diario.

"Todas las posiciones de aerogeneradores contemplados en la modificación que se evalúa fueron incluidas en alguno de los procedimientos anteriores, no existiendo ninguna posición nueva", explica Enel en el documento que detalla los cambios efectuados. En ese mismo texto destaca que los nuevos molinos han sido "modificados en cuanto a altura máxima y modelos de aerogeneradores" para cumplir con "algunos requerimientos impuestos por las servidumbres aeronáuticas".

La adaptación de Endesa a las peticiones del Ministerio de Defensa comenzó a realizarse el pasado mes de agosto. Entonces, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ya informó de que un informe de la cartera que dirige la socialista Margarita Robles frustraba los planes de renovación. El proyecto de repotenciación (Enel aspiraba a pasar de 36 MW a 114 MW) no contó con el visto bueno por las servidumbres de la Base Aérea de Zaragoza. El Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio consideró entonces que los planteamientos de la energética bloqueaban las referencias visuales y las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de los pilotos en el aterrizaje y realizar las maniobras de seguridad.

En ese mes de agosto, cuando Endesa ya trabajaba en la tramitación del proyecto, la eléctrica calculaba que la inversión para la iniciativa iba a rondar los 49 millones de euros. La intención de La Muela es que su entorno, a base de las modernizaciones de los parques eólicos, pase de tener 300 molinos a quedarse en el entorno de los 50 aerogeneradores.

Plazos y mejoras para La Muela

En los planes de la filial renovable de Endesa, la operación de sustitución de unos aerogeneradores por otros se dilatará ocho meses desde el momento del inicio de la obra. Para ello aún queda tiempo, ya que sigue abierto el período de alegaciones (hasta el próximo 9 de diciembre). También tendrán que aprobarse el resto de los hitos administrativos para dar la luz verde definitiva al proyecto.

Además, Enel considera que la sustitución de los viejos aerogeneradores, cuando se lleve a cabo, supondrá "una mejora general" para el medioambiente en La Muela. La eléctrica argumenta que gracias a esta transformación habrá "una reducción de la ocupación de suelo una vez restauradas todas las superficies de ocupación permanente". También lo notarán los vecinos que se asomen a los paisajes de la zona, pues habrá "una minoración de los efectos paisajísticos como consecuencia de la reducción del número de elementos visibles".

Fuentes del Ayuntamiento de La Muela han expresado a este diario su "satisfacción" por el cambio del proyecto y por la modificación que llevará a buen puerto la renovación de los aerogeneradores de estos tres parques eólicos del municipio. En el consistorio muelano destacan que la potencia de los seis nuevos molinos será "la misma" que la que podían generar todos los que van a ser sustituidos. Además, según los cálculos del Ayuntamiento de La Muela, los ingresos del consistorio por impuestos y tributos "se mantendrán iguales" cuando estas instalaciones eólicas cambien su forma.