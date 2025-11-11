Las escuelas infantiles de Aragón celebran los avances hacia la gratuidad de 2 a 3 años: "Marcan un hito en la educación"

El Gobierno de Aragón trabaja en la gratuidad de la enseñanza de 2 a 3 años, una medida que se pondrá en marcha el próximo curso si la comunidad cuenta con presupuestos y que desde hace tiempo demandan agrupaciones como la patronal aragonesa de escuelas infantiles. El colectivo celebra el planteamiento de la DGA como el primer paso para llegar a la gratuidad en toda la etapa de 0 a 3 años, pero rechazan la posibilidad de que las guarderías no autorizadas por el Ejecutivo, aquellas que solo tienen licencia de apertura del Ayuntamiento de Zaragoza, tengan acceso a la subvención. Según informó el Departamento de Educación, a estas se les va a conceder una moratoria de tres años para que se adapten a los requisitos marcados por la DGA para los centros de Infantil.

"Se les ha dado un plazo de tres cursos para adaptarse a la normativa a sabiendas de que muchos de ellos, por sus características, no podrán cumplirlos", indican desde la patronal de Educación Infantil. Con todo, este es el único pero que ven a una medida que consideran que, con este primer paso, "ha marcado un hito en la educación en Aragón".

Según sostienen, este paso del Ejecutivo de Jorge Azcón, que apuntan que es el primer y único gobierno que ha accedido a reunirse con ellos, prima el valor pedagógico de las escuelas privadas de Infantil -son las que conforman esta patronal- frente a las aulas de escolarización temprana de los colegios. En su opinión, es "evidente" que los centros de la patronal "son la mejor opción para la conciliación de las familias y el bienestar de los más pequeños".

Además de al aspecto pedagógico, desde la patronal hacen también referencia al coste económico. Según exponen, las plazas de las escuelas que la conforman "suponen a la Administración un coste mensual de 220 euros por alumno", mientras que las de las plazas de escolarización temprana de los colegios públicos "suponen 700 euros", apuntan.

El planteamiento del Departamento de Educación es financiar con unos 40.000 euros por aula completa de alumnos de 2 a 3 años que cuente con entre 15 y 18 alumnos matriculados, y con unos 35.000 euros las que tengan entre 10 y 14. Las que no alcancen el mínimo de diez no tendrán acceso a la subvención de la DGA. En el caso de las escuelas conveniadas con entidades locales de la comunidad, la financiación varía si son aulas en las que solo hay alumnos de 2 a 3 años, que recibirán 22.000 euros por aula y curso (ya reciben financiación del Ejecutivo); o si tienen alumnos de 0 a 3 años, que se completará su ayuda con 150 euros por alumno de 2 a 3 años durante los 10 meses del curso escolar.

Desde la patronal acatan que el modelo de financiación sea a través de las escuelas, aunque matizan que su petición ha sido siempre que estos importes fueran "directamente a las familias". Aclaran así que "no hay ningún interés lucrativo en este sentido" y puntualizan que ahora "la mayor urgencia es un acuerdo político para que haya presupuestos" y que este planteamiento de gratuidad en la enseñanza de 2 a 3 años se haga realidad.