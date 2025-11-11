Los gestores administrativos de Aragón y La Rioja otorgan sus reconocimientos en la Gala gA 2025

Más de 130 profesionales entre la comunidad de los gestores administrativos y representantes de instituciones aragonesas, se dieron cita el viernes 7 de noviembre en Huesca con motivo de la Gala gA 2025, el evento donde el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Riojareconoce la trayectoria de algunos de sus miembros y concede una serie de distinciones.

Entre ellas destacó el reconocimiento a la gestora administrativa colegiada en activo con más años de trayectoria. En esta edición, con más de 50 de años de recorrido profesional, la distinción recayó en María Rosa Trigo Cañas, quién ejerce la profesión en la localidad Calatayud. Trigo se mostró muy emocionada por la distinción, "entiendo este premio como una culminación a una trayectoria profesional que comencé con tan solo 18 años" y ensalzó que la de gestor administrativo es "una profesión apasionante y desafiante a partes iguales; por una parte, te permite aprender sobre ámbitos muy diversos, un aprendizaje que además tiene que ser continuo; y además te enseña a gestionar la presión de factores como los plazos o las modificaciones legislativas y te te permite ayudar a la ciudadanía, a la gente de a pie, a tus vecinos, con cuestiones que para ellos son francamente relevantes".

En el grupo de colegiados que cumplen 25 y 15 años se encontraban María Jesús Gias Martín, Gonzalo Mateo Franco, Jorge Luis Rodrigo Santaliestra, Ana María Rodríguez Delgado, Luis Alberto Rada Martínez, Ana Vera Lozano y Martín Jesús Montori Arenillas.

A todos ellos se refirió la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos, María Teresa Gómez Latorre, quién realizó el discurso de apertura del evento y analizó el momento que vive la profesión. "Nuestra profesión mantiene el dinamismo y la capacidad de superación que le caracteriza. En el presente estamos afrontando nuevos retos, algunos normativos como la implantación del sistema de facturación Verifactu, otros tecnológicos como el auge de la inteligencia artificial. Y seguimos trabajando con la misma determinación y apoyándonos en la formación constante -a la que desde el Colegio le damos tanto valor- como mejor herramienta para la consecución de estos retos".

Los gestores administrativos entregaron sus galardones a las colegiadas y colegiados que cumplen 15 y 25 de colegiación, así como el homenaje a la colegiada en activo con más años de trayectoria y la cuarta edición del Premio gA.

Por su parte, la delegada del Colegio en Huesca, Ana Tardós, afirmó que "han pasado casi dos décadas desde la última edición de la Gala gA que se celebró en nuestra ciudad y para todas las compañeras y compañeros de Huesca es un honor recibir y reunir a un número tan alto de gestores administrativos y de instituciones. Además esta ceremonia es un excelente marco para reconocer el trabajo de varios de estos profesionales".

El colegio hizo entrega también del denominado Premio gA, que alcanzaba su cuarta edición y que reconoce la labor y esfuerzo de aquellas personas, instituciones o empresas que dentro de su actividad han ayudado al desarrollo de la profesión de gestor administrativo. En esta ocasión el galardón recayó en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. La distinción fue recogida por el director de Negocio y Marca de la CARTV, Javier Martínez López.

En ediciones anteriores se había reconocido a Francisco Pozuelo Antoni, Director General de Tributos del Gobierno de Aragón; a José Antonio Mérida Fernández, Jefe Provincial de Tráfico de Zaragoza; y a Jesús Blesa Lalinde, ex Jefe del Servicio de Información Tributaria de la AEAT en Zaragoza. Todos ellos presentes en el acto, que también contó con la presencia de entidades como la Subdelegación del Gobierno en Huesca, el Gobierno de Aragón, la Dirección General de Tráfico, la Universidad de Zaragoza, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón.

La cita se desarrolló en el Hotel Abba de la capital altoaragonesa y contó con las actuaciones musicales de los grupos oscenses Soulmates y Cocoloco, así como la interpretación de la humorista Marisol Azar y la presentación del acto por parte de la periodista Pilar Estopiñá.