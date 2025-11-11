El Gobierno de Aragón carga contra Pilar Alegría por plantear la reducción de ratios por aula "sin detallar el coste"

Una medida que, denuncian, "llega sin un plan claro". El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha acusado este martes a la ministra del ramo, Pilar Alegría, de querer sacar adelante la reducción de ratios de alumno por aula "sin detallar el coste" que supondría y "sin consensuarlo" con las comunidades autónomas. Así lo han sostenido después de que este martes se aprobara en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley por el que se establece un máximo de 22 estudiantes por clase en Primaria y 25 en Secundaria. Desde la DGA han asegurado que en el territorio ya se cumple con esta proporción alumno-profesor, como ya indicó la consejera del área, Tomasa Hernández, cuando a principios del mes de octubre el ministerio realizó esta propuesta.

Además de esta reducción de ratios, el anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros este martes plantea una reducción del horario lectivo de los docentes, fijándolo en un máximo de 23 horas semanales en Primaria y de 18 horas en Secundaria a partir del curso escolar 2026-2027. Desde el Departamento de Educación han indicado que, en Aragón, los docentes de ESO están ya a 18 horas y han recordado que a partir del próximo los de Infantil y Primaria estarán a 23 horas. "El Gobierno Central llega también tarde", han criticado para afirmar que estas disminuciones en la jornada de los profesores de la comunidad son fruto del "histórico acuerdo alcanzado por el Gobierno de Azcón".

Desde la consejería que dirige Hernández han remarcado que la reducción de horas lectivas "implica necesariamente la contratación de nuevos docentes para cubrir las necesidades del sistema educativo", algo que aseguran que hasta este momento "ha financiado de forma exclusiva la administración educativa aragonesa". "El ministerio (de Educación) no ha especificado cómo se financiará esta ampliación de plantilla ni qué recursos se destinarán para ello", han denunciado.

Precisamente este lunes desde Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón) y desde otras organizaciones sindicales y partidos políticos en defensa de la escuela pública denunciaban un déficit de docentes en algunos centros como consecuencia de esta reducción de jornadas, con plazas que no se han logrado cubrir. Aragón sufre, como otras autonomías, una escasez de docentes acuciante de un tiempo a esta parte.

Desde el Departamento de Educación consideran además "especialmente preocupante" que se haya llevado a cabo esta propuesta sin contar en este momento con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, ya que afirman que ello "impide conocer si existe respaldo económico para llevarla a cabo". Así, han vuelto a tildar esta propuesta (ya lo hicieron a principios de octubre) de una "ocurrencia de la ministra, aparentemente diseñada para ganarse el favor de los docentes y de los sindicatos, sin ningún tipo de planificación, ni previsión, ni lealtad institucional hacia las comunidades autónomas".

Ante esta situación, desde la consejería de Educación aragonesa han reclamado al ministerio que lidera Pilar Alegría que tenga una "mayor transparencia, diálogo institucional y responsabilidad presupuestaria antes de avanzar en una reforma que, sin una planificación adecuada, podría generar más problemas que soluciones".