El Gobierno de España autoriza el nuevo Fite, que crece hasta los 36,5 millones de euros
El objetivo de la subvención es favorecer la actividad económica de la provincia de Teruel
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la subvención de 36,5 millones de euros que le corresponde dentro del Fondo de Inversiones de la provincia de Teruel (FITE), que tendrá una dotación total de 73 millones de euros y está cofinanciada por el Ejecutivo central y Aragón.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado la autorización del real decreto que regula el Fite con el objetivo de favorecer la actividad económica en la provincia de Teruel, que este año aumentará 13 millones de euros y en 2026 crecerá otros 13 millones de euros.
En concreto, el fondo pasará de un total de 60 millones de euros hasta los 73 millones, y seguirá financiado en un 50 por ciento por parte del Gobierno de España y la otra mitad por la comunidad autónoma, en este caso el Ejecutivo de Aragón dirigido por el 'popular' Jorge Azcón.
"Este próximo año pasaríamos a 73 millones y en dos años, donde antes había 60 millones, habrá ya 86 millones", ha detallado Alegría, defendiendo que con la aprobación de esos 36,5 millones de euros el Gobierno "cumple con su palabra" y cumple con su compromiso con Aragón y "especialmente con la provincia de Teruel".
Según explicaron fuentes del Gobierno la semana pasada, este real decreto ha sido aprobado por la vía de urgencia para que el dinero, dedicado a financiar proyectos que promuevan directa o indirectamente la generación de actividad económica en la provincia, pueda estar disponible en el plazo de un mes.
