Qué hacía Ilia Topuria en un pueblo de 20 habitantes de Huesca

Ilia Topuria es uno de los deportistas más influyentes en España. El campeón mundial de peso pluma de la UFC continúa expandiendo su marca personal más allá del octágono. Tras su última victoria este pasado verano en La Vegas, donde fue capaz de derrotar a Oliveira en el primer round, el español nacido en Alemania y de padres georgianos se ha convertido en un referente deportivo y mediático con miles de aficionados por todo el país.

Su combinación de disciplina, carisma y éxito lo ha consolidado como una personalidad mundial. Topuria, que elevó su invicto a 17-0, será el padrino del hijo de Omar Montes junto a la cantante Rosalía. Antes de conocer esta noticia, el luchador visitó recientemente un pequeño pueblo de la provincia de Huesca que cogió a todo el mundo por sorpresa. La presencia del campeón generó una notable expectación en la localidad oscense.

Ilia Topuria aparece en Lárrede

Ilia Topuria visitó este fin de semana la localidad oscense de Lárrede para participar en un evento organizado por la empresa aragonesa Patatas Gómez. El encuentro tuvo lugar en el Hotel Vñas de Lárrede, un alojamiento que fue nominado a los World Travel Awards 2023, considerados los 'Óscar del turismo', en la categoría de Nuevo Hotel Líder en Europa 2023.

Topuria participó en una jornada motivacional, organizada por la empresa, que reunió a trabajadores y directivos de la compañía para compartir experiencias de superación y valores, dos aspectos muy vinculados al deporte de élite y a la filosofía empresarial de la empresa. La visita del campeón de la UFC no fue anunciada previamente por lo que generó una gran expectación y asombro entre los asistentes. El luchador dio una charla inspiradora de historia personal sobre su trayectoria.

Una charla en un lugar único

La jornada impartiada por la empresa Patatas Gómez tuvo lugar en uno de los hoteles más románticos del Pirineo aragonés. El Hotel Viñas de Lárrede, situado en la comarca de Alto Gállego y perteneciente al municipio de Sabiñánigo, ofrece a sus clientes unas impresionantes vistas a algunos picos del Pirineo que superan los 3.000 metros de altura.

Este alojamiento combina confort y elegancia y un sinfín de excursiones y actividades en plena naturaleza, un destino ideal para visitar junto a tu pareja. Los amantes del deporte pueden disfrutar del esquí y el golf, ya que se encuentra a 20 minutos de la estación de esquí de Formigal-Panticosa; y a cinco minutos en coche del campo de Las Margas.