La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire frío a Aragón: vuelven las lluvias y caída de las temperaturas

Aragón se va a librar en principio de los efectos de la borrasca Claudia que va a dejar durante las próximas horas fuertes precipitaciones en casi toda la Península Ibérica e Islas Canarias. La llegada de las lluvias va a venir acompañada de una anómala subida de las temperaturas que colocará las máximas en Zaragoza por encima de los 20 grados en las principales horas del día.

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte que la estabilidad no durará mucho ya que va a entrar una masa de aire frío que traerá un descenso de las temperaturas y un principal protagonismo de las precipitaciones durante todo el fin de semana. Echando un vistazo a la previsión del tiempo en Zaragoza, todo cambiará a partir del viernes.

La lluvia, restos de la borrasca Claudia, llegará para quedarse al menos hasta el lunes con las temperaturas manteniéndose estables entre los 21-19 grados de máxima y los 9-11 de mínima. Por lo tanto, los zaragozanos tendrán que buscar planes en sitios cerrados para no mojarse porque llevar paraguas será algo obligatorio durante todo el fin de semana.

Según la previsión de Eltiempo.es, la web de meteorología de Mario Picazo, el día que más agua caerá en Zaragoza será el viernes cuando se recojan un total de 5,6 mm durante toda la jornada. Además, la cota de nieve caerá hasta los 2000 metros en toda la provincia lo que podría dejar cubierta de blanco la parte más alta del Moncayo.

Bajón en el Pirineo

Las lluvias también volverán a ser protagonistas después de una semana de tregua al norte de la provincia de Huesca. El Pirineo no se librará de las precipitaciones durante todo el fin de semana e incluso se podrían alargar al menos hasta el martes. Los termómetros, que alcanzarán valores primaverales miércoles y jueves en localidades como Jaca o Biescas, comenzarán a descender a partir del domingo con valores cercanos a los 0 grados como por ejemplo en Benasque donde incluso se alcanzarían los -1 grados el domingo.

En Teruel se rozarán los 25 grados

La entrada de aire frío anunciada por Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, se va a notar con más fuerza en Teruel. Por ejemplo, en Teruel capital se van a rozar los 25 grados este miércoles y este jueves, pero todo cambiará a partir del fin de semana. Las máximas bajarán al menos 7 grados para situarse entre los 15-16 mientras que las mínimas volverán a bajar hasta valores cercanos a los 0 grados. La cota de nieve se situará en los 1900 metros.