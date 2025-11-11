La mayor promoción de vivienda al noreste de Zaragoza comenzará su urbanización "en la primera quincena de diciembre"

Las promociones de vivienda en Zaragoza están lanzándose en muchas de las ubicaciones que llevan pendientes de activar desde hace años. El momento, la necesidad de construir y la demanda por comprar, ha activado el apetito inversor de un sector inmobiliario que está dando pasos decisivos al frente para sacar adelante sus proyectos a toda velocidad. Y en ese contexto, está a punto de comenzar las obras en la mayor promoción de viviendas en el noreste de la ciudad, concretamente la que impulsará en Santa Isabel la junta de compensación F-71-7, cuyos accionista mayoritario y presidente de la misma es el Banco Santander, a través de su filial inmobiliaria Landco, para construir 312 viviendas en este barrio zaragozano.

Tal y como adelantó en exclusiva EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, esta junta de compensación ha proyectado "uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de Zaragoza", en los suelos de Santa Isabel delimitados por la calle Río Gállego, la avenida Movera, la rotonda del cuarto cinturón (Z-40) y el propio Gállego, en la margen izquierda de un río que, en la margen derecha, ya tiene trazada su hoja de ruta para la renovación integral de la avenida Cataluña y la construcción de cientos de nuevos pisos.

"En Landco, como propietarios mayoritarios del sector y presidiendo la Junta de Compensación, estamos muy satisfechos por avanzar hacia la creación de un nuevo entorno urbano moderno, sostenible y equilibrado en Zaragoza", declara públicamente la empresa que depende del Banco Santander. Su intervención, no en vano, se centra en el desarrollo de 79.197 metros cuadrados de superficie en paralelo al cauce del Gállego, la trasera del colegio público Juan Pablo Bonet y muy cerca de la glorieta que da acceso a la A-2 y la Ronda Este, una pastilla suelo ahora inutilizado en la que construir 164 unifamiliares, 91 viviendas plurifamiliares y otras 57 protegidas (VPO), las 312 en total, a las que añadir una zona verde que sumará 33.500 metros cuadrados.

Para ello necesita cumplir un cronograma de trabajo que permita tener el suelo urbanizado a mediados de 2027, un objetivo que tras adjudicar las obras, es más factible. De hecho, está previsto que los trabajos comiencen "en la primera quincena de diciembre", antes o después del puente de la Constitución tras varios meses de tramitación. Está previsto que en esos días se firme el acta de replanteo, paso previo a la entrada de las máquinas.

Adjudicada la urbanización

La empresa que se encargará de ejecutar las obras de urbanización es Obenasa (Obras Especiales de Edificación e Infraestructuras) que ha sido la oferta mejor valorada de las dos que pujaron por este contrato privado. La otra la presentó en unión temporal de empresas las firmas Adecasa y Cycasa.

Obenasa ejecutará las obras con un precio inferior al presupuesto máximo de licitación, ya que garantiza que podrá hacerlas por 6.167.971,66 euros (5,99 millones sin el IVA incluido) que supone una rebaja del 2,76% sobre el precio marcado en el concurso público. Su propuesta ha sido más ambiciosa en lo que respecta a la reducción de los plazos de ejecución, ya que pedían hacerlo en 18 meses y la empresa adjudicataria ha garantizado que puede hacerlo en tres meses menos, en 15. Si se cumple, y los trabajos comienzan en diciembre, estos trabajos estarían finalizados en el primer trimestre de 2027.

Será entonces cuando deberían estar lanzados los trabajos para empezar a levantar las 312 viviendas totales, un proyecto que se ejecutará por fases y que aún se desconoce cuáles serán las primeras en construir. Aún así, toda la pastilla de casi 8 hectáreas en Santa Isabel estará finalizada y lista para impulsar los pisos y unifamiliares previstos. Todos ellos podrían estar terminados en 2029 o principios de 2030.