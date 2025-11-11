Nuevos retraso en obras de tren: la línea Madrid-Zaragoza seguirá cortada hasta marzo de 2026

Las inversiones en infraestructuras ferroviarias que pasan por Aragón se encuentran en uno de los periodos más álgidos que se recuerdan, con proyectos en ejecución en varios ejes, sobre todo, para el impulso de tren de mercancías, una de las grandes carencias del transporte en España. Lo malo es que las obras en marcha tienden a saltarse los plazos anunciados y encadenar retrasos que sufren tanto las empresas que mueven mercancías como los viajeros. Así ha vuelto a ocurrir con los trabajos que se llevan a cabo para adaptar la línea Zaragoza-Madrid a los futuros servicios de autopista ferroviaria, que no finalizarán cuando estaba previsto por diversos contratiempos.

La ejecución de las obras, especialmente la adaptación del gálibo de túneles y pasos superiores, requirió la suspensión del tráfico ferroviario desde el pasado mes de abril. El corte estaba previsto que finalizará en torno al 15 de diciembre, pero será finalmente va a ser necesario prolongarlo hasta, al menos, mediados de marzo de 2026, según ha informado el gestor ferroviario Adif, que lo atribuye a diversos imprevistos y condicionantes.

Plan alternativo de transporte por carretera

Renfe prorrogará así su plan alternativo de transporte por carretera, de forma que seguirá garantizando la movilidad mediante autobuses mientras duren los trabajos, tanto en la línea Zaragoza-Madrid como en la línea Soria-Madrid. Las empresas logísticas que utilizan este eje para mover mercancías tendrán que recurrir a los camiones durante más tiempo al ser inviable un trayecto por tren por el rodeo.

El proyecto incluye actuaciones en diversos ámbitos que, con una inversión de 265 millones de euros, incrementan la fiabilidad y operatividad de la infraestructura.

En este sentido, durante las obras de adecuación de gálibo de los túneles de Cutamilla y El Saz (próximos a Sigüenza) se evidenció la necesidad de generar un nuevo acceso para vehículos pesados a lo largo de la traza de la vía para agilizar y facilitar el desarrollo de las operaciones. Además, los trabajos tuvieron que demorarse anteriormente por la presencia de nidos de águila real próximos a la vía.

Por su parte, la excavación para ampliar el gálibo de los túneles se está viendo condicionada por la compleja geología de la zona, donde se alternan rocas de gran dureza con zonas de arcillas. Esto ha exigido el despliegue de sistemas constructivos que garanticen plenamente la seguridad en terrenos de carácter inestable, ejecutándose anillos de sostenimiento de las bóvedas a cada metro de avance.

La excavación ha alcanzado la sección completa para el nuevo gálibo, así como el tratamiento de impermeabilización y el gunitado (tratamiento de hormigón proyectado que configura el revestimiento definitivo), y se están ejecutando los paseos laterales y canalizaciones. En breve se iniciará el montaje de vía y catenaria.

Afecciones por las lluvias abundantes del otoño

Por otro lado, el túnel de Torralba (3.300 m) se ha visto afectado por la presencia masiva de agua, debida a las lluvias abundantes del otoño y la primavera pasadas, que han alimentado los acuíferos. Por ello, la excavación para la ejecución de contrabóveda y las zapatas para el evestimiento del túnel se han visto ralentizadas, aunque la obra civil está ya ejecutada en un 90%, se ha ejecutado toda la contrabóveda y se está completando el revestimiento, al tiempo que se desarrolla el montaje de la vía en placa.

En el tramo comprendido entre Torralba y Zaragoza se han ejecutado un 96% las obras de ampliación del gálibo y se está trabajando en la reposición de vía y catenaria, con cuatro túneles con vía en placa, entre Alhama de Aragón y Ateca.

Una vez concluida en su totalidad la fase de infraestructura y vía de las obras se podrá acometer la instalación de los nuevos equipos de señalización para, finalmente, realizar las pruebas preceptivas y recuperar la circulación en la línea. Posteriormente, los trabajos continuarán en otros ámbitos, sin afectar al servicio.

Representantes de Adif y Renfe mantienen este lunes y este martes reuniones con todos los ayuntamientos afectados de las provincias de Zaragoza, Guadalajara y Soria para trasladarles los detalles de los trabajos y garantizarles la continuidad del servicio por carretera.

Adaptación de estructuras, renovación de vía y nueva señalización

Las obras de adaptación a los servicios de AF del itinerario Madrid-Zaragoza comprenden la ampliación del gálibo de 26 túneles y 40 pasos superiores situados entre San Fernando de Henares (Madrid), Santa María de Huerta (Soria) y Zaragoza mediante diversas operaciones en la infraestructura, como la ampliación de sección de los túneles y rebajes de plataforma. Además, se renuevan las vías y se actúa en los sistemas de drenaje y en las instalaciones de electrificación.

También se aborda la implantación del Bloqueo Automático Banalizado (BAB) entre Guadalajara y Calatayud, un sistema que permitirá la circulación de los trenes en ambos sentidos de las dos vías, mejorando la fiabilidad de las instalaciones, incrementando su capacidad y flexibilizando las circulaciones ferroviarias. En breve se prevé adjudicar los nuevos enclavamientos entre Calatayud y Épila, dispositivos esenciales para la gestión de la circulación.

Asimismo, se trabaja en la ampliación de vías hasta los 750 metros en diversas estaciones del trayecto Madrid-Zaragoza: Humanes de Mohernando, Jadraque y Sigüenza, en Guadalajara; Arcos de Jalón, en Soria; y en Grisén, Paracuellos-Sabiñán, Morés y Épila (Zaragoza). Y recientemente se ha licitado la racionalización de las vías en ocho estaciones en el tramo Guadalajara-Ariza-Calatayud, con el fin de optimizar su configuración e instalaciones.

Estas obras, que forman parte de los trabajos para la puesta en marcha de la autopista Algeciras-Zaragoza, con una inversión global de más de 500 millones de euros, son determinantes para impulsar el incremento de la cuota del transporte ferroviario de mercancías, reforzar la intermodalidad y ahondar en una movilidad sostenible y segura.

Dos itinerarios en servicio y más de 20 en proceso

La autopista es un servicio de transporte de mercancías que carga tráilers de carretera o semirremolques, utilizando vagones especializados. La iniciativa ofrece una solución logística competitiva y colaborativa con importantes ahorros en costes externos y emisiones de gases de efecto invernadero.

Adif tiene en servicio dos itinerarios de autopista ferroviaria: Valencia-Madrid (en ancho ibérico) y Barcelona-Le Perthus (en ancho estándar). Asimismo, trabaja en más de 20 itinerarios, tanto en ancho ibérico como en ancho estándar, tras recibir, a través de su oficina de apoyo y asesoramiento de estas infraestructuras, el interés de operadores logísticos, autoridades portuarias y empresas ferroviarias.

El despliegue se enmarca en el conjunto de actuaciones que Adif tiene en marcha (desarrollo de nodos logísticos estratégicos, conexiones ferroportuarias, etc.) para incrementar el transporte de mercancías por ferrocarril en España, con el objetivo de avanzar en una movilidad más sostenible, competitiva, multimodal y segura.

Estos trabajos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Financiación europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y/o por el Mecanismo “Conectar Europa” de la Unión Europea (CEF).e la conexión de Media Distancia y Mercancías estaría clausurada entre Zaragoza y la capital de España estaría clausurada desde primavera hasta final de 2025.

El cierre, debido en la mayor parte de los casos a la adaptación de gálibos (alturas) en los túneles y pasos inferiores de la futura autopista ferroviara hasta Algeciras, causará importantes afecciones para los operadores que transportan carga por tren y en 54 líneas comerciales de Renfe.