Pastas Romero invertirá 16,6 millones en ampliar su planta de Daroca con dos líneas de producción

Pastas Romero, la firma alimenticia afincada en Daroca y referente nacional en la fabricación de este tipo de alimentos, continúa su apuesta por la localidad zaragozana. La empresa pretende ampliar su presencia en el municipio con dos nuevas líneas de producción, especializadas en el procesado de sémola, y planea invertir 16,6 millones de euros para llevar a cabo este crecimiento. En el proyecto básico, Pastas Romero pretende llegar a los 130 empleados gracias a esta ampliación.

"Se prevé ampliar la capacidad productiva de su planta mediante la instalación de dos nuevas líneas de procesado de sémola para producción de pasta de diferentes formatos", esgrime la promotora en el proyecto básico, ya en fase de estudio y alegaciones en el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental). Según lo presentado por Pastas Romero, esta nueva línea activará "un proceso de fabricación que se llevará a cabo con sémola de trigo duro y agua como ingredientes principales". La intención de la empresa es realizar el proceso completo, desde la mezcla de los dos alimentos hasta el secado del producto final y su posterior envasado y paletizado para reparto.

Pastas Romero asegura que "una vez materializada la ampliación" proyectada, el número total de trabajadores será de 130. La firma no precisa cuántos empleados se incorporarán a la actividad gracias a este crecimiento y asegura que este número de trabajadores se alcanzará juntando oficinas, producción, envasado y mantenimiento.

Los 16,6 millones de euros que pretende invertir Pastas Romero en esta operación de crecimiento incluye la instalación de las dos líneas de producción, pero también la ampliación de los silos de materias primas, los de pulmón y remolido y la instalación de silos de pasta corta. Dentro de este presupuesto, la empresa incluye envasadoras, encajadoras y tapadoras, además de un elevador de cajas y una línea de transporte.

Hasta 5,3 millones costará la línea de producción, por los tres millones que Pasta Romero destinará a los silos de materias primas, pulmón y remolidos. Los silos de pasta corta (2,6 millones), las envasadoras (1,8 millones), las encajadoras y tapadoras (1,6 millones) y el montaje de todos los equipos y las instalaciones (dos millones) componen el grueso de la inversión. Los 300.000 euros restantes los destinará Pastas Romero a la línea de transporte y el elevador.

El cronograma que maneja la empresa de pastas advierte de que primero se instalará una línea de producción y, en una segunda fase, la segunda. Para cada línea, Pastas Romero prevé tres meses de instalación, ocho meses para los silos y otros tres meses para la línea de envasado y empaquetado. La instalación de remolido es el último paso de cada una de las dos fases, con unos tres meses de duración.